冰島旅遊無照騎雪上摩托車摔死 旅行社不須負責

2018年09月04日 11:27 中時 林偉信

詹姓男子6年前參加冰島旅遊團騎雪上摩托車摔死，旅行社施姓負責人及馬姓領隊遭檢方起訴指控，沒有特別提醒危害風險、讓沒有駕駛執照的詹男騎車須負業務過失責任，歷審都認為無法證明有因果關，判施男、馬女無罪，檢方不服提上訴，最高法院駁回定讞。

檢方起訴指控，施男、馬女負責2013年「北歐五國」旅遊團，但行前說明會並沒有說明騎乘雪上摩托車需具備駕照或存有風險，導致團員中不會騎摩托車且無照的詹姓夫婦，在同年7月29日上午跟著團員一起參加冰川雪上摩托車活動。

當地教練簡單說明後，詹姓夫婦共乘1輛雪上摩托車，出發不久後就突然高速衝出軌道，丈夫被壓在車下，送醫後因胸部創傷致右心腔破裂死亡，妻子則受輕傷；家屬對旅行社提出告訴，檢方偵結將施男及馬女各依業務過失致死及傷害罪起訴。

歷審都認為，施男及馬女就算沒有事前特別就雪上摩托車活動的細節、可能存在風險及依當地法令須有駕照才能騎雪上摩托車，也無法合理懷疑與詹姓夫婦死傷有因果關係，判施男、馬女無罪，檢不服提上訴，最高法院駁回確定。

民事部分，詹男的家屬提告向旅行社求償977萬多元，一二審都認為，無法以詹男未領有駕駛執照，就推認導致死亡事故，判決家屬敗訴、旅行社免賠。

(中時 )