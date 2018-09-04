台中花博外埔園區試燈 民眾驚艷「好美！」

2018年09月04日 11:21 中時 陳世宗

外埔園區的外廣場，「向南的蝴蝶」景致宜人！（陳世宗翻攝）

台中花博外埔園區設施及展館工程已完工，正進行策佈展及植栽整理，台中市政府「水利大台中」臉書粉絲專頁搶先曝光園區試燈照片，從晚霞到天黑的園區，展現了花果原鄉新的風貌朝氣，吸引許多民眾留言讚嘆「好美！」市府表示，花博展期間現場將販售「星光票」，購票當日下午4時後入場的參觀者適用，歡迎大家來感受園區不同樣貌之美。

水利局長周廷彰說，外埔園區以農業為設計理念，設置一座「虎爸農莊」，園區設施及展館工程已於7月底完工，面積16公頃，涵蓋「花」、「農」、「竹」及「水」四大亮點，打造五大分區；將展現豐富生態意象，花博結束後，大部分設施也將保留，結合周遭進行生態農業綜合開發，營造中台灣智慧農創園區。

周廷彰指出，智農館、樂農館兩座建築物為永久展館，智農館與國內頂尖農業研究人員及辜嚴倬雲保種中心團隊聯手打造，將展現農業技術、最新農業品種，提倡保育瀕危植物的重要性；樂農館則以「一方地，千畝田，以農為樂」為策展理念，在開闊的地景式展間，以農業、生活、人文為核心，呈現土地、作物及農人的故事。

「水利大台中」臉書粉絲專頁貼出一系列照片，呈現從晚霞時分至入夜後的園區樣貌，包括樂農館、輕食竹棚、汙水處理設施等，在夜色中有了燈光點綴更顯得閃耀。貼文一出，吸引許多網友留言，有人表示「好美唷！只要水利局出品，果然都是最佳作品」。

市府表示，台中花博將於今年11月3日開幕，現場售票將推出「星光票」，票價150元，購票當日下午4時以後入場的參觀者適用，歡迎大家一起來感受園區多元風貌之美，共同聆聽花開的聲音。

(中時 )