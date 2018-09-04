國防部告台水討2千元 法官怒轟行政院失能！

台中地院資料照。(黃國峰攝)

友善列印
中時電子報

一名軍人遺孀過世後，國防部不察，溢發半俸俸金15萬餘元進婦人帳戶，台水公司亦從該帳戶扣除水費2321元。國防部多次追討不成，提起行政訴訟。台中地院判決水公司應返還2321元及利息，並痛斥兩部會為區區2321元涉訟，耗費司法資源，行政院政務委員的協調功能形同虛設，毫無作為，妄言提升政府競爭力，無異椽木求魚。

判決書指出，軍人遺孀宋婦於102年6月13日死亡，帳戶僅剩843元，繼承人均拋棄繼承，由國有財產署代管遺產。據UDN報導，國防部未及時查知宋婦死亡，仍於同年7月1日，將102年7月至12月的半俸俸金15萬6876元，匯入宋婦郵局帳戶。

台灣自來水公司則自102年7月1日起至104年1月13日，從宋婦帳戶自動扣繳水費10筆，共計2321元。國防部向水公司請求返還水費，然經多次協商未成，國防部遂提起行政訴訟。

台中地院判決，國防部溢發的半俸金，並非是宋婦的遺產，水公司從中扣繳收費屬不當得利，應返還2321元及法定利息。

承審法官張升星詢問雙方是否曾經政務委員協調？兩方面面相覷、默然以對。判決書嚴詞批判，顯見行政院政務委員的協調功能形同虛設，毫無作為，不同部會僅因區區2321元涉訟，相互掣肘，耗費司法資源，以此而「妄言提升政府競爭力，無異椽木求魚」。

(中時電子報)

冰島旅遊無照騎雪上摩托車摔死 … 枋寮海水供應站工人清淤跌落水池…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。