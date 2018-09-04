國防部告台水討2千元 法官怒轟行政院失能！

2018年09月04日 11:18 中時電子報 張達智

一名軍人遺孀過世後，國防部不察，溢發半俸俸金15萬餘元進婦人帳戶，台水公司亦從該帳戶扣除水費2321元。國防部多次追討不成，提起行政訴訟。台中地院判決水公司應返還2321元及利息，並痛斥兩部會為區區2321元涉訟，耗費司法資源，行政院政務委員的協調功能形同虛設，毫無作為，妄言提升政府競爭力，無異椽木求魚。

判決書指出，軍人遺孀宋婦於102年6月13日死亡，帳戶僅剩843元，繼承人均拋棄繼承，由國有財產署代管遺產。據UDN報導，國防部未及時查知宋婦死亡，仍於同年7月1日，將102年7月至12月的半俸俸金15萬6876元，匯入宋婦郵局帳戶。

台灣自來水公司則自102年7月1日起至104年1月13日，從宋婦帳戶自動扣繳水費10筆，共計2321元。國防部向水公司請求返還水費，然經多次協商未成，國防部遂提起行政訴訟。

台中地院判決，國防部溢發的半俸金，並非是宋婦的遺產，水公司從中扣繳收費屬不當得利，應返還2321元及法定利息。

承審法官張升星詢問雙方是否曾經政務委員協調？兩方面面相覷、默然以對。判決書嚴詞批判，顯見行政院政務委員的協調功能形同虛設，毫無作為，不同部會僅因區區2321元涉訟，相互掣肘，耗費司法資源，以此而「妄言提升政府競爭力，無異椽木求魚」。

(中時電子報)