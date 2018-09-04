台北》姚文智民調起不來 勇哥點名該問「他」

2018年09月04日 11:21 中時 曾薏蘋

民進黨9月展開「百工百業挺改革」年底輔選造勢，前總統蔡英文跟行政院長賴清德同台拉抬選情；不過前總統陳水扁在最新的新勇哥物語以「姚文智民調起不來的癥結？」為題發文認為，蔡政府還有其他問題被減分，甚至減分還多於加分；更指，要逆轉勝，就要去問阿扁。

阿扁化身的勇哥說，黨中央的輔選列車主打「百工百業挺改革」，「我並不認為對整體選情有多大幫助」，因為百工百業不是不清楚蔡政府做了很多改革，而是還有其他問題被減分。

阿扁還從1998年台北市長選舉結束後的媒體民調分析指出，阿扁的連任失利顯然不是因為市長做不好！謝長廷、宋楚瑜、蘇貞昌的城市治理能力，及其亮麗的政績，絕對不會輸給郝龍斌，為什麼謝宋蘇就是贏不了台北市長選舉？而且謝長廷與蘇貞昌都還輸給郝龍斌17萬票！

以下［新勇哥物語］全文：

勇弟：2018年九合一選舉已經完成參選登記，民進黨中央輔選列車再度啟動「百工百業挺改革」的輔選活動，9月3日晚輔選列車駛到台北國際會議中心，總統兼黨主席蔡英文、行政院長賴清德同台，為民進黨台北市長候選人姚文智造勢。姚文智感性與理性兼具的精采演說，贏得滿山滿谷超過3000位各行各業的菁英最熱烈的掌聲。

勇哥：就在2天前，《自由時報》公布台北市長選舉最新民調，柯文哲33.43％、丁守中24.71％、姚文智14.9％、李錫錕2.35%，24.61%未表態。民調交叉分析顯示，柯文哲在年輕與中壯年族群，支持度均居領先地位，其中廿到廿九歲選民，有67.44%支持柯文哲。在卅到卅九歲柯文哲也有高達58.97%支持度。

小勇：這是「百工百業挺改革」輔選列車開拔到國家首都之前的民調結果，相信經過蔡總統與賴院長強力加持後，姚文智的選情應可大躍進，甚至逆轉勝！？

勇哥：希望如此！3個月前［新勇哥物語］122—姚文智參選台北市長贏的策略，我就特別回應時代力量黃國昌委員認為姚文智要多談理念與政見。委員說的固然沒錯，但問題是台北市長選舉談政見與理念有用嗎？1998年台北市長選舉結束後的《聯合報》民調，阿扁的施政滿意度還有76%，卻只有46%的得票率。阿扁的連任失利顯然不是因為市長做不好！謝長廷、宋楚瑜、蘇貞昌的城市治理能力，及其亮麗的政績，絕對不會輸給郝龍斌，為什麼謝宋蘇就是贏不了台北市長選舉？而且謝長廷與蘇貞昌都還輸給郝龍斌17萬票！

小勇：這樣看來在台北市長選舉談政見理念，談城市治理好像效果不大？

勇哥：沒有人說這個不重要，應該說不是輸贏的重大關鍵。否則三個月過去了，對民調支持度的提振似乎幫助有限。黨中央的輔選列車主打「百工百業挺改革」，我並不認為對整體選情有多大幫助，因為百工百業不是不清楚蔡政府做了很多改革，而是還有其他問題被減分，總的來說，加分、減分，減分、加分，甚至減分還多於加分呢！？阿扁選過也做過台北市長，他應該知到如何逆轉勝的贏的策略！？

(中時 )