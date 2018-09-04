蔡英文接見亞運選手：國家因你們而偉大

2018年09月04日 11:16 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天上午接見我國亞運代表團， 蔡英文感謝所有的選手優秀的表現，「謝謝你們為國家爭取榮譽，再謝謝你們讓世界看見台灣。國家因為你們而偉大」。

蔡英文總統今天接見亞運國手和教練， 在致詞時詢問「剛剛你們進總統府的時候，有沒有感覺很不一樣？」因為進來的時候，有三軍儀隊歡迎，「有儀隊出動的時候，就表示總統府來的貴客，是國家的貴賓，是總統府的貴客。今天，你們，就是國家的貴賓、是總統府的貴客。」

蔡英文表示 ，昨天晚上，我們看到空軍英雄迎接亞運英雄，讓台灣的夜空中綻放台灣之光。空軍的迎接，不只是實踐對大家的承諾，更是國家對各位國手、對體育，越來越重視的象徵。「我要請大家一起用掌聲，謝謝昨天辛苦的國軍弟兄姊妹。」

蔡英文在會中先介紹後勤團隊。從醫療團、營養師、廚師、物理治療師、防護員，以及團本部、體育署、奧會、協會等所有的工作夥伴，她說，這次的亞運中，我們投入更多資源，增加了很多創新作為。「我要謝謝體育署林德福前署長的規劃，以及高俊雄署長的執行。這次在代表團出發時，我們採取包機的方式，讓大家為國出征的旅途上，可以更簡單輕鬆」。

她說，這次的亞運，我們給代表團更多的支持， 這是進步，不過，好還可以更好，「我說過，國手的需求就是總統的要求。這次我們樹立了新的典範，下一次我們要繼續超越自己」。

蔡英文表示 ，以後，「雅加達-巨港亞運」就是一個基本門檻，只能比這次更好，我們都要全力地去完成，所以我們以後壹定要更好。要請高署長挑起這個重責大任，現在我們就要開始為東京奧運準備，提供比這次更好的後勤支援。我們也會在資源上支持體育，繼續加速我們的目標，也就是「體育預算加倍」的目標來前進。

她說，剛剛進來的時候，跟大家握手，看到很多熟悉的面孔，有些人在世大運時就有很好的表現，也來過總統府，有幾位還跟我在國訓中心一起吃過午餐。今天是一個開心、光榮的場合。不過，我們現在看到的榮耀，其實都來自背後無數苦練的汗水，跟孤單的淚水。

蔡英文感謝我們所有的國人來謝謝現場所有的選手，這次優秀的表現，「謝謝你們為國家爭取榮譽，再謝謝你們讓世界看見台灣。國家因為你們而偉大，謝謝 大家，恭喜大家」。

(工商 )