豪門婚亮紅燈？女星爆早跟尪分房睡「再也回不去了」

2018年09月04日 11:17 中時電子報 吳品瑤

模特兒出身的女星林可彤，去年樂嫁銀行業副總裁Tom，婚後生了寶貝兒子Adam，升格當媽的她也將重心放在照顧家庭上頭，但仍經常更新臉書分享育兒點滴，看起來過得相當幸福快樂，沒想到昨天深夜她突然發文，自爆跟老公早已分房睡，更詢問網友這樣到底好不好，引發熱議，甚至讓人聯想到婚姻是否出問題？

林可彤昨深夜突然在臉書po文，提問「到底夫妻分房睡有多不好」，原來是之前兒子感冒睡不好，她覺得要從自己房間到孩子房裡哄睡太累，索性直接在兒子房裡打地鋪睡覺，沒想到Adam一病就是近兩周，期間老公Tom還覺得新鮮，寧願不睡諾大的主臥室，而來跟她一起擠地舖。

而近來換成Tom不舒服要回房睡覺，問了老婆林可彤要不要回去？沒想到她竟然不想回去，「我就是捨不得兒子，回不去陪老公睡覺了啊！」，重點是「躺在兒子房間滑手機沒人管好自在啊」，所以才上網詢問眾人夫妻分房睡有什麼優缺點？有網友覺得分房睡讓夫妻倆都能有點空間，同時得到充分休息，沒有不好，但也有人覺得不能顧小的就忘了大的「老公才是你永遠的伴」，長期分房睡難免影響感情，也不少網友拿自身經驗建議，乾脆準備一個一家三口都能睡在一起的空間，就不用有分不分房睡的困擾了。

(中時電子報)