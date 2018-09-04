連環效應！中興財報慘＋裁員百人＋股價跌8％

2018年09月04日 11:24 中時電子報 何宜玲

跨國科技大廠中興通訊經歷了上半年遭到美國封殺，又解除禁令的生死劫以後，上半年財報出爐，幾乎所有數字都是「負」，非常悽慘。而最新消息傳出，他們位於南京的研發中心，將進行人員優化策略，打算裁員百名終端研發人員。新一輪的裁員消息出現以後，立即拖累今日股價重挫達8%。今年以來的重大消息環環相扣，讓中興通訊情況慘淡。

根據《iThome電腦報》報導，今年遭到美國商務部封殺的中國電信設備製造大廠中興通訊，日前傳出上半年財報相當慘，因為美國出口禁令讓上半年營收大虧了將近12億美元(約新台幣370億美元)。比去年同期減少了將近26.99%。經歷了重大危機以後，中興財報幾乎所有核心資料都呈現「負」的狀態，可以說相當慘。

然而《IT商業新聞網》最新報導指出，中興擁有全球共15個研發中心，其中7個在中國。其中規模最大和實力最強的南京研發中心，有消息傳出說，將針對終端研發人員進行調整。報導說，目前人員優化的具體比例還在決定中，但最後裁員人數將有大約100人左右。

新一輪裁員消息出現以後，中興股價立刻反應，今日最多下跌逾8%。

今年4月，中興通訊因為遭到美國商務部宣布未來7年禁止出售商品和技術，但中興高達1/3零件都依賴高通和英特爾等美國企業，導致無法立即在歐洲或其他地區找到可行的替代方案，造成業務停擺，上半年鉅額虧損。

而接下來，中興通訊又支付了對美國的10億美元罰金，也讓淨利潤瘋狂損失。

就在美國禁令解除以後，中興通訊便開始進行業務大調整。中興CEO徐子陽表示，在研發方面，核心人才沒有流失。離職員工的數量和去年差不多。

(中時電子報)