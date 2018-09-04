大陸無人潛水器海龍三號成功開展試驗性應用

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中時
李文輝

中新網4日報導，大陸自然資源部證實，正在執行大洋48航次任務的大洋一號船上，由大陸自主研發的6000米勘查取樣型無人遙控潛水器(ROV)海龍三號在西北太平洋海山區成功開展了試驗性應用。

報導指出，8月20日至26日，由大陸自主研發的海龍三號無人遙控潛水器在西北太平洋海山區成功實施5次深海下潛，最大潛深4200米，共完成22次座底，36次懸停觀測，近底觀測作業16個小時，採集到結殼和結核樣品，以及海綿、海百合、紅珊瑚等6類生物樣品，成功開展了該區域典型海山環境調查任務。

大陸大洋48航次領隊孫利佳表示，海龍三號ROV系統的試驗性應用成功，標誌著大陸深海重大技術裝備發展又向前邁出了重要一步。

據該設備主要負責人吳超介紹，海龍三號有兩大優勢：一是可以實現大跨度、長距離近底觀測取樣；二是具備定點、精細化作業能力。在大洋一號母船的配合下，海龍三號在水下完成了海山區功能測試、定點取樣、標識物投放、母船與ROV聯動配合、近底長距離觀測、拍照攝像等功能目標任務。

海龍三號是大陸首台6000米級通用作業型無人遙控潛水器，配備虹吸式取樣器、岩石切割機、沉積物保壓取樣器等設備，並搭載前視聲呐等特種工具，具備自動避讓障礙物、深海定位能力。另裝有11個高清攝像頭滿足深海觀測、拍攝像功能。今年4月，海龍三號完成海試驗收，進入試驗性應用階段。

大洋48航次首席科學家李懷明表示，此次海龍三號潛水器系統的試驗性應用任務是「蛟龍探海」工程中「深海技術裝備發展計畫」的一項重要內容。應用結果表明，海龍三號性能狀態穩定、作業模式成熟、取樣手段豐富、本體操控嫺熟，能夠適應多種水深和地形環境，具備了在全球60%的海域開展科學考察活動的能力。

(中時 )

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