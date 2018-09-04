援助不附加政治條件 成大陸與西方對非政策最大區別

2018年09月04日 11:42 中時 陳柏廷

中非合作論壇昨日在北京風光揭幕，大陸國家主席習近平更在開幕式釋出大利多，大陸《人民日報》海外版公眾號「俠客島」 評論，西方附加種種政治條件的「致命援助」，使非洲國家失去發展的自主性和發言權，但大陸不同，陸非合作的互補性強，加上不干涉內政、不附加政治條件等「五不」，這是大陸與西方對非政策最根本區別所在。

評論引述清華大學國家戰略研究院研究員壽慧生的研究表明，西方附加種種政治條件的「致命援助」，使非洲國家淪為援助物件而非發展主體，在發展方向和操作方式上聽命於西方捐贈者，喪失了發展的自主性和發言權，也扼殺了發展的內在動力。

中國社科院西亞非洲研究所資訊研究室主任王洪一對島叔說，陸非的產能互補性非常強，非洲的發展潛能又會帶來巨大的市場。大陸有資本、有產能、有技術。而非洲的需求則是工業化起步，需要資金，需要就業，需要擺脫國家經濟只能靠「往地下挖」的狀態。

王洪一強調，非洲有著豐富的資源，如原油、錳、銅等；但這些資源長期以來得不到充分開發，且被西方國家以低價壓榨掠取。大陸可以以更合理的價格進行交易。大陸從非洲進口的銅、棉花，數量比國產的還多；陸企在非洲的油田項目則為大陸能源安全提供了巨大幫助。

文章稱，「中國的外交實踐中從來沒有殖民的污點。中國跟西方最大的不同，就是與非洲平等相待。」經濟上陸非之間是公平的買賣，中國還説明非洲進行產品資源的深加工，大陸也利用這些資源進行再加工。不光把「中國製造」送到非洲，也幫當地搞非洲製造，幫他們把原料變產品，而且可以把產品銷往歐美市場。授人以魚不如授人以漁。將來世界上也會看到更多的「非洲製造」。

(中時 )