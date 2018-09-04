青少年很鬱卒！42％不願告知父母

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中時
林周義

面對心理壓力，許多青少年難以向他人透露。董氏基金會日前發佈調查結果，發現六都的青少年中，13.3%「有明顯憂鬱情緒，需尋求專業協助」，但向輔導老師求助者僅有十分之一，且超過42%的青少年表示不願意告訴父母。成大教育研究所教授董旭英表示，父母應以同理的態度，助青少年把壓力說出口。

董氏基金會表示， 青少年壓力來源的前5名依序為「課業考試」、「對未來不確定」、「人際問題」、「想法上的困擾」及「經濟問題」。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，青少年自我覺察情緒與憂鬱的認知較以往提升，但若遇到壓力事件，超過42%的受訪者不願讓輔導老師告知父母。近31%有明顯憂鬱情緒者，認為老師提供建議後，父母的反應會是負面的；54.3%受訪者則覺得父母不清楚校園提供的心理健康資源。

董旭英表示，父母管教越寬鬆的青少年，在遇到壓力事件時，越容易向班導師或輔導老師求助。「說出來」是青少年最重要的紓壓方式之一，但是「說」及「分享」都需要學習。董旭英建議父母，在孩子訴說的過程中，不給予任何評價或否定，讓孩子感受被同理、接納。葉雅馨也建議，學校可善用民間資源，為家長安排心理健康促進課程，以發覺孩子的情緒問題，並及時給予協助。

2018年TDSD心理健康月昨開跑，台北市副市長鄧家基表示，市政府將在十月的第二個星期六舉辦「憂鬱症篩檢日」活動，助民眾重視情緒議題，並預防憂鬱症，今年以「促進青少年心理健康」為主題，呼籲民眾一同關注青少年的心理健康。

(中時 )

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