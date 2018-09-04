東亞青運及亞太青運 引發中市議員強烈攻防

藍營市議員蘇柏興、張廖乃綸、張瀞分、沈佑蓮（由右至左）說，請林佳龍全力爭取東亞青運！（陳世宗攝）

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市議員翁美春（中）等，強調續辦國際運動賽事不能停，各項運動台中不缺席！（陳世宗攝）

台中市東亞青運主辦權遭取消，台中市長林佳龍3日與政務委員張景森共同宣佈，台中市將與中央合作舉辦「亞太青年運動會」；4日引起市議會藍、綠議員攻防戰。藍營要求市長林佳龍全力爭取東亞青運主辦權，綠營呼籲續辦國際運動賽事不能停、各項運動台中不缺席！

藍營市議員蘇柏興、張廖乃綸、張瀞分、沈佑蓮說，亞太青只是邀請賽，東亞青是奧會體系的比賽，對選手的積分不同，東亞青是世界級的認證，亞太青是林佳龍為彌補所舉辦，給市民一個交待，運動選手的保證政府有責任及義務，希望市府不要太政治化。

綠營翁美春、邱素貞、謝明源等人指出，續辦國際運動賽事不能停，各項運動台中不缺席，2019年主辦東亞青運，目前看來賽事生變，市長林佳龍己宣佈不論如何，明年台中仍要辦國際級的賽事；這個賽事是什麼樣的賽事？會有幾國？有多少選手來參加？

運動局長王慶堂表示，2019東亞青運動會市府於7/30日提出申覆資料及程序，市府全力爭取，未來有的仲裁任何機會都不會放棄！亞太青運是爭取亞洲太平洋的國家來參加；2019東亞青運的場館都繼續進行中，未終止任何東亞青運動會的任何行動。

(中時 )

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