大學畢業證書只是學雜費總收據？師大教授： 看未來四年

2018年09月04日 11:39 旺報 李侑珊

台灣師範大學今(4)日舉行新生始業式，近1200位大一新生參加。（李侑珊攝）

台灣師範大學今(4)日舉行新生始業式，近1200位大一新生參加。（李侑珊攝）

台灣師範大學今(4)日舉行新生始業式，近1200位大一新生參加。（李侑珊攝）

台灣師範大學今(4)日舉行新生始業式，台師大公民教育與活動領導系教授謝智謀以「大學生的十堂課」為題，在演說時提到，考上大學只是入場券，四年後，畢業證書是一張四年學雜費的總收據，還是豐富學習的證明，就看新生未來的四年怎麼度過。

師大4日起展開為期4天的「伯樂大學堂」新生營，今年近1200位大一新生參加。被稱為「小謀老師」的謝智謀，受邀發表專題演說。

謝智謀從小經歷家暴、中輟、混過幫派，最後浪子回頭成為大學老師，20年來曾帶領學生攀登喜馬拉雅山，也曾到阿拉斯加划獨木舟，在尼泊爾、印度與泰北等地募款蓋學校等，透過戶外體驗的冒險教育課程，把學生帶出黑暗生命而走向世界，迄今協助受家暴、性侵或毒害的孩子多達上千人。

謝智謀從事教職以來，在全球走訪70幾個國家，推動冒險教育和冒險治療已20年，不但榮獲美國體驗教育協會「實踐家獎」，更榮獲107年教育部師鐸獎。

謝智謀提到，伴隨科技的快速進步，未來將有大批人力工作被AI技術取代，教育因此需要培養能力，來面對未來部存在未知的工作，「最大的成就不是成績高低，靈魂、熱情、想像力、對未知的未來擁有信心與盼望」。

師大「伯樂大學堂」新生營在今年邁入第4年，活動名稱取自於師大校樹「阿勃勒」諧音，以及伯樂尋千里馬之意，安排新生參加校園導覽、服務學習、健康體適能、社團迎新嘉年華、學習資源講座等活動及課程，引領新生了解師大環境及學系概況，提升大一新鮮人對學校的認同感，更協助社團招生。

「忘掉以前的我，開創一個新的我」，台師大校長吳正己表示，期許新生要勇於冒險、嘗試，多參加社團、到國外學習，同時也要學會以公民的角色關懷社會，但也不能忘了學好專業，並完成跨領域學習。

「生涯規畫從進大學第一天開始」，師大教務長陳昭珍建議大一新生，在師大一定要學好的8件事，分別是：要將自己的專業學好，至少一個雙主修、輔系或學分學程，至少出國一次，多閱讀、能思辨、善表達，學好英文並建立第二外語能力，建立起程式設計的能力，養成運動習慣以及藝術欣賞的能力，懂得如何創業與就業。

(旺報 )