游淑慧揭民進黨作繭自縛 想整韓國瑜反害到吳音寧

2018年09月04日 11:38 中時電子報 邱文秀

北農總經理吳音寧近日為台北第一果菜市場改建案槓上北市府，再度成為話題焦點。國民黨台北市議員候選人游淑慧在臉書揭，民進黨當初為了整韓國瑜，動用表決權立了但書，北農公司官股北市府及農委會「取得人事主導權前」，不得動支果菜市場140億改建案工程款。沒想到如今吳音寧不受控，這道為韓國瑜而立的緊箍咒現在反而整到吳音寧與台北市長柯文哲。

國民黨台北市議員候選人游淑慧在臉書發文，指(民進黨)作繭自縛，動不了吳音寧、140億改建案不能動！

她表示，去年1月，民進黨議員為了逼柯市長撤換韓國瑜，在三讀北市府106年總預算時，曾立下一個但書，北農公司官股北市府及農委會「取得人事主導權前」，不得動支140改建案工程款。

完整的但書是這麼寫的：「果菜批發市場之土地為市府所有，所有興建工程亦由市府出資，本預算在官股取得受託經營公司人事主導權之前，不得動支」。

當時民進黨團幹事長梁文傑說:北農公司使用第一果菜市場，市場改建後也將受益，但北農又想要人事獨立，導致議會財委會很難通過預算，原本議員還希望北農公司也出資50億元挹注公共建設，但議會後來仍決議由市府出資，立下但書後，才於財委會通過預算。

游淑慧解釋，當初民進黨拚命想要拉韓國瑜下台，認為韓國瑜不受控，才在審預算時立下這道但書，如今吳音寧不但不甩議會、「房客比房東兇」，甚至昨夜繼續深夜發文打臉市府、打臉官股，已完全不受官股控制和主導。

游淑慧說，所以(民進黨)作繭自縛，柯市府當年並沒有指揮不動韓國瑜，而是現在沒人管的動吳音寧。根據民進黨去年下的預算但書，「動不了吳音寧，則改建預算不能動」。民進黨議會黨團若再繼續包庇吳音寧，將會拖垮北農、拖垮第一果菜及魚市場改建。

她最後標註，支持但書的議員諸公，請你們看好預算不能動：民進黨議員、無黨籍議員李慶元、親民黨議員黃珊珊、民國黨議員徐世勳、無黨籍議員林瑞圖贊成本但書，僅藍營、新黨議員反對，最後以31對26，維持但書。

(中時電子報)