明年機密預算增6億援非洲 外交部：我不知道

2018年09月04日 11:41 中時 陳建瑜

大陸正在北京舉行「中非合作論壇」，宣布再投入600億美金援助非洲之際，外交部編列明年機密預算中，在亞西及非洲地區至少將投入超過6億元預算，相較今年度，增幅近6成。面對媒體詢問明年度預算編列，外交部亞非司司長劉邦治今竟回應，「我並不知道」、「我現在不能跟你講這些，因為這個要尊重立法院」、「我的角色不到這個程度（對外說明）」。

蔡英文總統今年赴史瓦帝尼國是訪問公開宣示，將「深入布局非洲」，返台時宣布將擬定「非洲計畫」，不過經過4個月，至今未見具體內容。

面對媒體詢問「非洲計畫」，劉邦治今在外交部例行記者會僅說，蔡總統4月份去訪問史瓦帝尼王國回來時，有提到一個「非洲計畫」，計畫現在整個運作之中，詳細情形在這邊不便說明，整個都在運作之中，將來有機會跟大家報告。

大陸國家主席習近平昨在「中非合作論壇」上宣布，再度投入600億美金援建非洲，對此台灣將如何因應。劉邦治表示，我們會盡力，每個國家狀況不同，我方會在切合史方的需求上，進一步做我們所能做的，盡量配合史方需求，會努力跟加強。

對於大陸在非洲的發展，劉也只說，「沒有辦法準確說明」，當然任何國外團體援助比較弱勢國家，對全球發展是件好事，但如BBC評論，說這是一個製造錢坑的方式，將來大家拭目以待。

外交部編列明年機密預算中，在亞西及非洲地區較去年增幅近6成。劉邦治說，「我並不知道」。媒體再追問這是送達立法院預算時，劉說，「如果有的話，我也不便說明」，我們會在既有的預算之下，做所能做的。

媒體再追問是否有增加預算？劉邦治回覆，「我現在不能跟你講這些，因為這個要尊重立法院」。他強調，整體經費增加，現在只是一個預算呈遞過程，還要經過立法院審議，「我想這邊沒有角色做評論」。

不過，媒體提醒送達立法院的公開預算不僅可跟立委說明，也可跟民眾說明。劉說，「我的角色不到這個程度，將來有機會跟大家報告。」

(中時 )