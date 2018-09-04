安徽宣城、江蘇無錫再爆非洲豬瘟 近百病豬死亡

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大陸自今年8月遼寧瀋陽爆發首宗非洲豬瘟，疫情呈擴散跡象。最新消息指，安徽宣城、江蘇無錫兩地再確診非洲豬瘟疫情，分別造成發病152頭，死亡83頭及發病12頭，死亡9頭。據瞭解，宣城市已是3日內第三宗確診非洲豬瘟，同時也是安徽省爆發的第四宗疫情。

港媒01報導，大陸農業農村部發布消息，經大陸動物衛生與流行病學中心（國家外來動物疫病研究中心）確診，安徽省宣城市宣州區金壩辦事處某養殖場發生非洲豬瘟疫情。該養殖場存欄生豬308隻，發病152隻，死亡83隻。

大陸農業農村部表示，疫情發生後，當地按照要求，啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及易感動物和產品運入或流出封鎖區。疫情目前已得到有效處置。

據瞭解，這是安徽宣城3日內確診的第三宗非洲豬瘟疫情。9月2日，宣城市宣州區古泉鎮及五星鄉分別確診非洲豬瘟，涉及兩個養殖場，分別有40隻和94隻豬發病死亡。稍早前的8月30日，安徽蕪湖市南陵縣某養殖場亦確診非洲豬瘟，造成80隻病豬死亡。

另一方面，農業農村部消息指，經大陸動物衛生與流行病學中心（國家外來動物疫病研究中心）確診，江蘇無錫宜興市某養殖戶發生非洲豬瘟疫情，該養殖戶存欄生豬97頭，發病12頭，死亡9頭。

大陸農業農村部表示，疫情發生後，已立即派出督導組赴江蘇省。當地按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時禁止所有生豬及易感動物和產品運入或流出封鎖區。疫情目前亦已得到有效處置。

(中時 )

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