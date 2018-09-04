黨媒：陸非合作，沒有殖民污點

2018年09月04日 11:46 中時 藍孝威

人民日報海外版4日刊登分析文章，題為《因為「不」，所以「有」》，正是因為大陸有「五不」的堅持，所以，才有了中非命運與共與前景廣闊，沒有西方的殖民污點，這是大陸與西方在對非政策上最根本的區別所在。

在中非合作論壇北京峰會開幕式上，大陸國家主席習近平說道，「不干預非洲國家探索符合國情的發展道路，不干涉非洲內政，不把自己的意志強加於人，不在對非援助中附加任何政治條件，不在對非投資融資中謀取政治私利。」

文章稱，非洲有著豐富的資源，如原油、錳、銅等；但這些資源長期以來得不到充分開發，且被西方國家以低價壓榨掠取。大陸可以以更合理的價格進行交易。大陸從非洲進口的銅、棉花，數量比國產的還多；陸企在非洲的油田項目則為中國能源安全提供了巨大幫助。

文章稱，大陸的外交實踐中從來沒有殖民的污點。大陸跟西方最大的不同，就是與非洲平等相待。經濟上陸非之間是公平的買賣，大陸還幫助非洲進行產品資源的深加工；大陸也利用這些資源進行再加工，例如尼日利亞的石油經過大陸的加工成為柴油、汽油，再次進口到尼，延長、完善產業鏈。

文章說，大陸不光把大陸製造送到非洲，也幫當地搞非洲製造，幫他們把原料變產品，而且可以把產品銷往歐美市場。授人以魚不如授人以漁。將來世界上不僅會看到大陸製造，也會看到更多的「非洲製造」。

文章稱，6500多公里鐵路、6000多公里高速公路、200多所學校、80多座體育場、數十座政府辦公樓、議會大廈和大量的機場、港口，非洲通信的現代化，以及常駐2000多名維和戰士對和平安全的努力、幾十年如一日對非洲公共衛生的改善……這就是中國大陸在非洲大陸上交出的「答卷」，這些務實的行動勝過任何綱領和口號。

(中時 )