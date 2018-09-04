俠客島：大陸為什麼要投資非洲？

2018年09月04日 12:54 中時 李文輝

中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」今發文指出，陸非合作論壇北京峰會開幕式上，習近平總書記發表了重要講話指出「大陸在合作中……堅持做到『五不』，即：不干預非洲國家探索符合國情的發展道路，不干涉非洲內政，不把自己的意志強加於人，不在對非援助中附加任何政治條件，不在對非投資融資中謀取政治私利。」這是大陸與西方在對非政策上最根本的區別所在。

北京清華大學國家戰略研究院研究員壽慧生的研究表明，西方附加種種政治條件的「致命援助」，使非洲國家淪為援助物件而非發展主體，在發展方向和操作方式上聽命於西方捐贈者，喪失了發展的自主性和發言權，也扼殺了發展的內在動力。

俠客島指出，正是因為大陸有「五不」的堅持，所以，才有了陸非命運與共與前景廣闊。

大陸經常有人會問，為什麼要跟非洲合作？

中國社科院西亞非洲研究所資訊研究室主任王洪一說，這是因為陸非的產能互補性非常強，非洲的發展潛能又會帶來巨大的市場。大陸有資本、有產能、有技術。而非洲的需求則是工業化起步，需要資金，需要就業，需要擺脫國家經濟只能靠「往地下挖」的狀態。

俠客島表示，非洲有著豐富的資源，如原油、錳、銅等；但這些資源長期以來得不到充分開發，且被西方國家以低價壓榨掠取。大陸可以以更合理的價格進行交易。王洪一介紹，大陸從非洲進口的銅、棉花，數量比國產的還多；陸企在非洲的油田項目則為大陸能源安全提供了巨大幫助。

在西方媒體看來，當「西方政府幾乎放棄了這塊大陸」，將其視為「不穩定、移民和恐怖主義來源」時，大陸看到了互惠共贏的機會——2000年，陸非貿易額僅有100億美元；去年，陸非的雙向貿易額已達1700億美元。同時，陸非合作有效促進了非洲的發展與就業。麥肯錫在8個非洲國家的1000多家大陸企業進行調查，發現這些企業89%的雇員是非洲本地人。

俠客島強調，非洲人很明白，大陸的外交實踐中從來沒有殖民的汙點。大陸跟西方最大的不同，就是與非洲平等相待。經濟上陸非之間是公平的買賣。授人以魚不如授人以漁。將來世界上不僅會看到大陸製造，也會看到更多的「非洲製造」。

(中時 )