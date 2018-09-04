俠客島：大陸為什麼要投資非洲？

友善列印
中時
李文輝

中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」今發文指出，陸非合作論壇北京峰會開幕式上，習近平總書記發表了重要講話指出「大陸在合作中……堅持做到『五不』，即：不干預非洲國家探索符合國情的發展道路，不干涉非洲內政，不把自己的意志強加於人，不在對非援助中附加任何政治條件，不在對非投資融資中謀取政治私利。」這是大陸與西方在對非政策上最根本的區別所在。

北京清華大學國家戰略研究院研究員壽慧生的研究表明，西方附加種種政治條件的「致命援助」，使非洲國家淪為援助物件而非發展主體，在發展方向和操作方式上聽命於西方捐贈者，喪失了發展的自主性和發言權，也扼殺了發展的內在動力。

俠客島指出，正是因為大陸有「五不」的堅持，所以，才有了陸非命運與共與前景廣闊。

大陸經常有人會問，為什麼要跟非洲合作？

中國社科院西亞非洲研究所資訊研究室主任王洪一說，這是因為陸非的產能互補性非常強，非洲的發展潛能又會帶來巨大的市場。大陸有資本、有產能、有技術。而非洲的需求則是工業化起步，需要資金，需要就業，需要擺脫國家經濟只能靠「往地下挖」的狀態。

俠客島表示，非洲有著豐富的資源，如原油、錳、銅等；但這些資源長期以來得不到充分開發，且被西方國家以低價壓榨掠取。大陸可以以更合理的價格進行交易。王洪一介紹，大陸從非洲進口的銅、棉花，數量比國產的還多；陸企在非洲的油田項目則為大陸能源安全提供了巨大幫助。

在西方媒體看來，當「西方政府幾乎放棄了這塊大陸」，將其視為「不穩定、移民和恐怖主義來源」時，大陸看到了互惠共贏的機會——2000年，陸非貿易額僅有100億美元；去年，陸非的雙向貿易額已達1700億美元。同時，陸非合作有效促進了非洲的發展與就業。麥肯錫在8個非洲國家的1000多家大陸企業進行調查，發現這些企業89%的雇員是非洲本地人。

俠客島強調，非洲人很明白，大陸的外交實踐中從來沒有殖民的汙點。大陸跟西方最大的不同，就是與非洲平等相待。經濟上陸非之間是公平的買賣。授人以魚不如授人以漁。將來世界上不僅會看到大陸製造，也會看到更多的「非洲製造」。

(中時 )

黨媒：陸非合作，沒有殖民污點

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。