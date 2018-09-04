米其林餐廳的最愛！打里摺引進菅原工藝硝子

2018年09月04日 11:53 中時 盧金足

駿馬造型的藍色藝術品，顛倒置放桌上竟成杯子，藝術融入生活，處處見到「菅原工藝硝子」創意。（盧金足攝）

「菅原工藝硝子」董事長菅原裕輔說，製作產品時，不會希望只是擺著當裝飾，而是能用於人們的日常生活中。（盧金足攝）

打里摺建築藝術與林屋商店引進「菅原工藝硝子」到台灣，每件作品展現不同姿態與風彩。（盧金足攝）

打里摺建設多年前即在社區公共空間使用「菅原工藝硝子」工藝作品。（盧金足攝）

與火共舞的玻璃，歷經高溫淬鍊而成的作品，獨一無二！打里摺建築藝術與林屋商店引進「菅原工藝硝子」到台灣，每件作品展現不同姿態與風彩，玻璃工藝之美，以優雅及大器建立工藝地位，現在喜愛「菅原工藝硝子」玻璃工藝的民眾，不必再遠道日本尋寶，打里摺建設特別在台中及新竹地區，打造「玻」動心弦的空間，讓知音感動在心「璃」！

台灣榮獲米其林三星的君品酒店頤宮中餐廳、二星殊榮的祥雲龍吟等知名餐廳，客人常會對裝盛美食的玻璃餐具驚艷，這些藝術等級的餐具，來自日本「菅原工藝硝子」；打里摺建設多年前即在社區公共空間使用「菅原工藝硝子」，獲得住戶熱烈迴響，現在特別引進台灣，從4000多款品項挑選具代表性精品與2019年度嶄新設計430件，在打里摺台中與竹北開展，吸引很多粉絲青睞。

玻璃千變萬化，因為在上千度高溫的考驗下，創作者掌握玻璃的靈魂，形而上的意涵讓很多人深愛玻璃工藝之美，最知名的「富士山」玻璃杯，即是日本新銳設計師鈴木啟太一鳴驚人代表作，由「菅原工藝硝子」的匠師手作而成，曾榮獲「Tokyo Midtown Award 2008」設計大獎。

「菅原工藝硝子」董事長菅原裕輔表示，產品主要區分為飲具、餐具、家居裝飾三大類，在世界各地米其林餐廳常使用「菅原工藝硝子」的作品，他們也隨著大眾生活需求不斷開發新的領域，至今總共約有4000多件作品，而且每年都有近百件新品仍持續拓展中。

菅原裕輔的祖父原來在東京附近開始玻璃器皿製作，近60年前為了能在更好的環境中悠然自得地吹製玻璃，將「菅原工藝硝子」工廠搬遷到目前所在的千葉縣九十九里町。

工廠遠離城市，位於寬敞平地的田園地帶，鄰近5分鐘路程為關東地區海鮮集散地銚子漁港，每天約有30名職人輪流創作和生產玻璃器皿。

打里摺建築總經理林進士表示，「菅原工藝硝子」在日本玻璃製品界擁有極高地位，但是對工作態度嚴謹的日本職人來說，「菅原工藝硝子」匠師面對每天不同的氣溫變化傾聽「聲音」與玻璃溝通，每一個純然手工打造出來的玻璃成品，即便是同一個造型也擁有各自的性格和特點。

菅原裕輔此趟台灣行，發現台灣有很多粉絲大為驚喜，對打里擢建設獨具慧眼與濃濃人情味，樂與台灣分享玻璃工藝，其中一個駿馬造型的藍色藝術品，顛倒置放桌上竟成杯子，藝術融入生活，處處見到「菅原工藝硝子」創意。

打里摺建設副總經理施尚廷指出，打里摺建設十多年來深耕楓樹里，也在新竹地區推案，強調建案的工學與品質，而且要與地方環境相融，和日本「菅原工藝硝子」的精神不謀而合，所以在社區公共空間提供「菅原工藝硝子」作品時，就獲很多住戶讚賞。

菅原表示，製作產品時，不會希望只是擺著當裝飾，而是能用於人們的日常生活中，設多作品設計實用性也具巧思，欣賞藝術不只在藝術殿堂，生活之中的餐具、花器都可使用藝術作品，也與美食與飲品相得益彰。

(中時 )