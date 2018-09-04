北市》大巨蛋存續明揭曉 民進黨青年黨員四問柯文哲

2018年09月04日 11:59 中時 楊孟立

民進黨台北市長候選人姚文智、市議員阮文雄今天針對大巨蛋案召開記者會，並由青年代表對台北市長柯文哲的「公開透明」提出質疑。姚文智重申，他將來要簽署的第一份公文是巨蛋要解約，未來也將會提出對於巨蛋的腹案，以3D模型一併呈現。

24歲的青年代表呂宜靜自承是新文化基金會副執行長、民進黨黨員，就讀於台大國家發展所兩岸組研究生三年級。她直言，四年前投給柯文哲的「真」，現在卻對柯阿北當初「公開透明」的決心感到質疑。

呂宜靜提出四點質疑：柯文哲、蔡碧如到底與遠雄密會多少次？為何對於大巨蛋的態度是從解約到暫不解約，再變成同意14項工作項目施工到現在？市民經過大巨蛋看到越蓋越多，現在到底是停工還是復工？明天柯阿北會不會按照承諾公佈大巨蛋的解決方案？她強調，很多人對大巨蛋產生疑問，年輕人願意站出來需要勇氣，希望柯市長給我們真相。

阮昭雄表示，民進黨多位議員曾要求進行大巨蛋現場會勘，結果北市府配合遠雄，拒議員於千里之外。另外，議員要遠雄提供未來可監督的ＳＯＰ，結果來的卻是一份「參訪作業管理程序」，難道市議會是去觀光的嗎？能不能去看、去考察竟然是遠雄公司來審核，這是哪門子的公開透明？

阮昭雄批評，4月20日國民黨議員帶著丁守中與其他議員初選參選人進入大巨蛋，大剌剌走遍全場，還拍了照片、影片，後面都成了丁守中競選的素材，難道柯文哲的公開透明是有選擇性嗎？

姚文智則指出，北市府推動社會住宅的時候，可以看到都發局局長林洲民到處開網路直播，其實這是公開透明很好的方向，但為什麼大巨蛋不能比照辦理？「4月的時候可以讓議員進去，現在卻不准，我想不是因為黨派的關係，而是裡面的變化，有太多事情啟人疑竇。」

姚文智進一步指出，未來台北市民所期待的市長選舉，一個是過去四年這個市長做得好不好？過去承諾有沒有做到？另一個則是這次加入選舉競爭的候選人能不能提出好的願景政策方向？新的候選人牛肉在哪裡？未來希望透過政策為主軸贏得市民的支持。

(中時 )