台中水湳中央公園5滯洪池通過連日豪雨考驗

2018年09月04日 12:11 中時 陳世宗

台中市「中央公園」位於水湳智慧城，9月底將試營運，是全國首座大型都會型生態公園，設置12感官遊具設施，更依地形設置5座滯洪池，兼具雨水暫置與防洪功能。建設局表示，中央公園順利通過8月下旬連續豪大雨的考驗，讓台中進一步落實「海綿城市」的精神。

建設局指出，中央公園開發時，規畫5座依不同降雨量滯留雨水空間的滯洪池，善用較大面積的公有土地做為滯洪空間，同時也提高綠覆率，利用植物本身保水的特性，降低公園內水量流速，並提高地面透水性，使雨水滲透至地下，降低地表逕流還能涵養水源。

建設局說，公園內滯洪池除可補助地下水外，也具有降低下游排水幹線排水壓力的功能。其中1座滯洪池，排水屬於中央管區域排水，收納水量排入港尾仔溪；其餘4座滯洪池則以串連方式，將水量排入惠來溪，屬於台中市管區域排水，可有效降低下游地區的淹水情形。

依｢水湳經貿園區排水計畫｣規定，滯洪池法定量體為17萬7,500噸，而中央公園5座滯洪池量體總容量為18萬755噸，多出法定容量3,255噸；若依一般競賽規格的標準游泳池(50公尺長，21公尺寬，1.8公尺深)量體1,890噸，中央公園的總滯洪量，相當於約96個標準游泳池，滯洪排水力驚人。

建設局長黃玉霖強調，因應未來全球氣候變化，「海綿城市」為城市的未來趨勢，中央公園在都市計畫細部計畫的檢討階段；今年8月下旬熱帶性低壓及西南氣流嚴峻的暴雨，公園內5座滯洪池成功展現防洪排水功效，中央公園的設計規劃經驗可推廣至全國，成為重要參考示範區。

(中時 )