《全台最速報》兩天奪6命1失蹤 宜蘭3處危險海域明起管制

《全台最速報》兩天奪6命1失蹤 宜蘭3處危險海域明起管制

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中時電子報
綜合報導

◎兩天奪6命還有1失蹤 宜蘭3處危險海域明起管制

宜蘭縣在2日、3日兩天接連發生4起民眾落海事件，造成6死1傷1失蹤的悲劇，宜蘭代理縣長陳金德今（4）日在縣務會議上指示，將依據行政執行法規定，從5日起禁止遊客進入神秘沙灘、粉鳥林秘境及內埤海灣等3處接連發生事故的海岸，並由副縣長余聯興邀集府內、外相關單位開會研議，在10天內訂出管理辦法並公告實施，另完成警示牌、管制時間、救護站等設置，以確保類似意外不再發生。

◎2018 TCAC國際廚藝賽 中州餐廚系奪雙銅

中州科技大學餐飲廚藝系進修部4年級學生王子維、吳鎮宇，日前參加台灣廚藝美食協會舉辦的「2018 TCAC國際廚藝挑戰賽」聯手榮獲「團體現場蔬果雕刻」銅牌，吳鎮宇個人則再獲得「青年廚師－現場熱烹西式烹調肉類組」銅牌，廚藝實作能力獲肯定。

◎嗆聲公車前進台南北門 高思博:直播讓臉友知淹水苦

台北市議員參選人羅智強、游淑慧募資在百輛公車上刊登廣告，遍地開花的「嗆聲公車」，今天則開到台南，替國民黨台南市長參選人高思博「讚聲」輔選，前進北門玉港里，要透過臉書直播，讓網友傾聽北門玉港在淹水後的心聲，居民也大吐苦水，希望市府好好用心治水，不要把民眾當成愛抗議的「亂民」。

◎六輕消災祈福法會 上千員工包商祈求平安

台塑企業4日在麥寮鄉六輕廠區舉辦「中元普渡消災祈福三時繫念法會」，由台塑企業總經理林善志率領上千名六輕員工與承包商參與，祈求雲林無災無難永保平安、廠區營運順利。

(中時電子報)

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