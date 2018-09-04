卸任總統禮遇明年阿輝伯領868萬 網友崩潰了

前總統李登輝。(報系資料照)

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中時電子報

總統府編列108年度預算，預算書已送交立法院排程審議，其中，在卸任禮遇部分，總統府共編列2250萬餘元，前總統李登輝禮遇經費編列868萬3000餘元，這是李登輝最後一年享有卸任總統禮遇，109年起享4年的卸任副總統禮遇。網驚呼「天啊」、「再過幾屆台灣會不會因為總統禮遇而破產」。

《中央社》報導，總統府已送進立法院的108年度總統府公開預算書中顯示，在卸任禮遇部分，總統府共編列2250萬餘元。李登輝禮遇經費編列868萬3000餘元，包括禮遇金318萬3000元，處理事務人員、司機、辦公室和各項事務等費用500萬餘元，保健醫療費用50萬餘元。相較107年度，李登輝的卸任禮遇增加9萬3000餘元。

前總統馬英九禮遇經費編列868萬3000餘元，也包括禮遇金、處理事務人員、司機、辦公室和各項事務、保健醫療費用等；前副總統吳敦義禮遇經費編列514萬2000餘元。

卸任總統副總統禮遇條例，是於2007年1月1日起實施，根據條例第2條第3項規定，總統的禮遇期間與任職期間相同，未滿1年以1年計算。李登輝是於1988年1月13日繼任總統，至2000年5月20日卸任，可享13年的總統卸任禮遇，從2007年至2019年底止。另，李登輝曾任3年7個多月的副總統，他明年享卸任總統禮遇期滿後，依法可接受4年卸任副總統禮遇。

對此，網友熱議紛留言表示，「再過幾屆台灣會不會因為總統禮遇而破產」、「年改該改的不改」、「年改可以從大人物先做起嗎？」、「天啊，阿輝仔868.3萬年薪，可以養一個22K的年輕人35年，這個，需要轉型正義了」。

(中時電子報)

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