怕北京誤會 菲將擱淺巡防艦拖離半月礁

2018年09月04日 12:17 中時電子報 楊幼蘭

「皮拉爾」號巡防艦

菲律賓最大的主戰艦8月29日晚於南海半月礁，也就是菲國所謂的「哈撒哈撒礁」（Hasa-Hasa Reef）附近擱淺，引發北京高度關切，還有網民疑慮，懷疑馬尼拉想重演仁愛礁坐灘事件。

為了避免引發誤會，菲律賓已將「皮拉爾」號巡防艦（ BRP Gregorio del Pilar FF-15）拖離中菲都主張擁有主權的半月礁。

菲律賓武裝部隊（Armed Forces of the Philippines，AFP）公關室主任迪托雅托（Noel Detoyato）告訴國家通訊社「菲律賓新聞社」（Philippine News Agency，PNA），「FF-15已於9月3日晚約11:54時成功拖離，在拖往蘇比克灣前進行了最後檢視。」

「皮拉爾」號將在蘇比克灣碼頭進行修復。」

而菲律賓武裝部隊發言人阿雷巴洛（Edgard Arevalo）說，拖離行動是在9月3日下午2點展開，整個行動很「成功」。

儘管菲律賓海岸巡防隊和海軍潛水人員說，船體並未破損，但由於擱淺，右舷螺旋槳已脫落。

由於半月礁漁業資源豐富，並有良好的錨地與天然避風港，《環球時報》指出，中國漁民常到當地捕撈。此外，半月礁有常年出露的礁石，可以享有12海浬領海和12海浬毗鄰區。

不過，馬尼拉認為，半月礁處於菲「專屬經濟區」內。

同樣的，中菲存有爭議的仁愛礁也有豐富的漁業資源。1999年菲律賓以宛如廢鐵般的坦克登陸艦「馬德雷山號」擱淺為由，長期派7名士兵駐守，以定期輪班的方式，形成對島礁的「實際控制」，結果一坐就是19年。

也因此，「皮拉爾」號擱淺南海格外引起北京關注。中國外交部8月31日表示，中方已獲悉相關情況，而中國海警船已在事故現場，同時專業海上搜救船隻「南海救115」目前也在附近海域，中方正在與菲國商討提供搜救事宜。

(中時電子報)