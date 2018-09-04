台北》姚文智挺柯文哲 不相信器官移植案

民進黨台北市長參選人姚文智4日在競選總部召開記者會，針對柯P 新政的跳票內容，展開提問。(張鎧乙攝)

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姚文智4日在「阿伯，請告訴我真相」記者會上，手持《柯P新政》一書，以此為本檢視市長柯文哲的施政。(張鎧乙攝)

作家吳祥輝的「蝴蝶蘭文創公司」所翻譯出版的《屠殺》一書，咬定台北市長柯文哲帶病人到中國器官移植，且確知所有器官均來自法輪功。民進黨台北市長候選人姚文智今天受訪表示，「不太相信這樣的事情。」

2014年台北市長選舉，國民黨就曾以器官捐贈案攻擊柯文哲，當時民進黨則是替柯辯護。親綠的吳祥輝翻譯出版《屠殺》，昨天並在平面媒體刊登全版廣告，直指「柯帶病人到中國進行器官移植」、「柯確知所有器官都會來自法輪功」、「柯因和活摘法輪功器官、販賣移植的組織『兩岸器官一家親』，器官取得成本減半」、「柯企圖把自己設計的器官移植標準登錄系統賣給中國未果」。

對此，姚文智坦言，不太相信這樣的事情，因為當年也曾討論過，如果因為這件事導致市政討論失焦有點可惜，昨天早上看到平面媒體的廣告，也是嚇了一大跳。

此外，民進黨昨天在台北市舉辦「百工百業挺改革」造勢活動，姚文智首度與總統蔡英文、行政院長賴清德同台。不過當蔡總統請所有議員候選人站起來的時候，現場只有張茂楠一人，其餘議員候選人都沒人坐在台下。

姚文智今天則坦言，昨天的活動確實有小誤差，全場議員來來去去，時間沒規劃好。他又說，這段時間議員到各地也是聯合競選，即使他們不在場，也在別的地方努力。

(中時 )

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