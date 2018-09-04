台中》侯友宜盧秀燕看電影「霾伏」反空汙掀議題

2018年09月04日 12:55 中時 張妍溱

國民黨新北市長參選人侯友宜（前左）4日南下台中，與國民黨台中市長參選人盧秀燕（前右），一同看災難電影《全面霾伏》，強打空汙議題。（張妍溱攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜4日南下台中，與國民黨台中市長參選人盧秀燕，一同看災難電影《全面霾伏》，強打空汙議題，侯友宜當場贈「厚友誼」小旗，象徵2人好友誼，希望新北、台中市不受空汙之苦，有「好日子」過；對此，台中市新聞局長卓冠廷說，市長林佳龍勇於面對國民黨執政時從未正視的空汙挑戰，電影《全面霾伏》中的毒氣，是大地震引起毒氣蔓延，根本與火力發電造成的空汙無關。

侯友宜與盧秀燕2人一早到電影院看電影《全面霾伏》，劇情描述城市裡籠罩著霧霾，每個人出門必須戴上防毒面具，並造成嚴重死傷，劇中一位罹患罕病小女孩，住在無塵密閉玻璃艙內等待救援。

侯友宜說，火力發電傷害國民健康，霾害更是全民公敵，火力燃煤違反時代潮流，他堅決反對，尤其民進黨要在新北勢蓋核能發電廠，除破壞東北角美麗生態，更危害北北基桃人民健康，直嗆：「老縣長說要蓋安全無汙染的深澳電廠、鄭文燦市長贊成蓋深澳電廠嗎？」，他與盧秀燕要「連線守護」，反對空汙傷害、讓空氣新鮮。

台中市新聞局長卓冠廷表示，市政府推動86項防制措施全面防制空汙，經過3年多努力，包括PM2，5年均濃度與紫爆天數均逐年下降，今年1至8月累計共11天，更較去年同期17天減少6天，減幅達3成5，今年1至8月的PM2，5平均濃度每立方米為19．2微克，較去年同期20．4微克改善1．2微克；雙雙創下縣市合併後8年來新低。

有人提及「中電不北送」，侯友宜認為，新北市有3座核電廠、1座火力發電廠，供電給大台北沒問題，但深澳電廠斥資1千億，僅增加25萬千瓦電力，卻影響人民健康‧他指出，電力不是用加法想，應用減法思維，1千億可以讓高耗能、低產質的工業產業轉型，甚至智能、磁能等動力發電。

國民黨台中市長候選人盧秀燕說，台中市因空汙受害很深，看《全面霾伏》有警示作用，她也知道民進黨政府要在新北蓋深澳電廠，不希望新北市也受害，所以邀請侯友宜一起看這部片，她指出，2030年歐洲有13個國家要廢止火力以及燃煤發電，值得民進黨政府深思。

卓冠廷強調，市長林佳龍上任後，勇於挑戰國民黨過去未曾真正改革過的空汙議題，不止嚴格管控台中火力發電廠，更從固定、移動、逸散3大汙染源同步管制汙染，包括訂定生煤管制條例、管制台中火力發電廠生煤用量及老舊設備改善、汰換各工廠燃油鍋爐及二行程機車、電動公車普及化等措施，感善台中市空氣品質。

(中時 )