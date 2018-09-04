深坑除了豆腐料理美味，豆腐甜點更讓人驚豔！

2018年09月04日 12:35 中時電子報 綜合報導

豆腐入菜不稀奇，但是用豆腐發展出一系列的甜點，也只有在台灣豆腐的原鄉新北市深坑，才能品嚐得到！雖然傳統上豆腐都是以鹹食為主，但是求新求變的深坑店家，卻發揮巧思與創意，將豆腐化身成為高品質的甜點。像是歐里人文的「豆腐奶酪」與「深坑碳烤豆腐冰淇淋」，寶桂的店之「豆腐麻糬」、「豆腐乳酪條」與「芒果藏心慕思」，賺錢湯的「賺錢湯」與「鮮草奶凍」，還有五號烘焙坊的「豆腐提拉米蘇」與「黃金白玉豆腐佐墨爾本黑森林」，都值得一嘗，並且讓深坑美食之旅劃下完美的據點。這些甜點也參加了正在舉辦的深坑美食網路票選活動，獎品相當豐富，吸引許多民眾踴躍參加。

這些推出豆腐甜點的深坑店家之中，歐里人文的經典甜點「豆腐奶酪」採用有機葛根粉和玉米粉，加上純手工熬煮的豆漿，不添加消泡劑，保留最原始的豆香，加上紐西蘭鮮乳與契作的高山莊園橄欖油，以完美比例調製，創造出無比順滑的口感！

歐里人文更開發了創意甜點「深坑碳烤豆腐冰淇淋」，有著獨特深奧的成人口感，低糖低脂，不油不膩；另外還有超夯吃法，就是源自於義大利米其林主廚的創意，將橄欖油與海鹽淋在冰淇淋上面，吃起來更別有一番滋味。

寶桂的店對豆腐甜點情有獨鍾，研究以豆漿取代牛奶，將甜點中的糖分減半或以麥芽糖取代，陸續開發出少糖少油的豆腐麻糬、豆腐布丁、豆腐蛋塔、豆腐蛋糕、豆腐冰粽、無糖的山泉水豆漿等，不但成為深坑老街的特色商品，更接連獲得新北市、台北市美食及最佳伴手禮獎項。經典甜點「豆腐麻糬」，是用麥芽糖、糯米粉、黃豆、馬鈴薯澱粉，再加入豆漿製作而成，相較於純糯米製作的麻糬，豆腐麻糬比較好消化、不易黏牙齒，冷凍後有Q彈口感，兼顧健康與美味。

寶桂的店新開發的創意甜點「豆腐乳酪條」，採用歐洲進口乳酪跟高成分的山泉水豆漿，經過長時間蒸烤，出爐脫模後，再急速降溫，將食材的美味保留，口感清爽，採用條狀包裝便於民眾攜帶食用。

另外一道季節創意甜點「芒果藏心慕斯」，採用道地深坑豆腐為原料，結合夏季新鮮芒果，清爽的豆腐慕斯裡又藏著小驚喜─軟綿的蛋糕體，吃起來層次豐富，是一道健康、低脂又無負擔的美味甜點。

寶桂的店的創意甜點豆腐芒果慕斯。（中國時報提供）

深坑賺錢湯這店名稱非常吸睛，經典飲品「賺錢湯」是由20多種中藥材熬煮而成的養肝明目湯，成份有決明子、枸杞、青耆、黃耆、甜菊、羅漢果、茯苓、龍眼乾、茯苓、薏苡、萬點金等20幾種中藥材，雖然沒加糖，但味道甘甜爽口又解渴，是四季皆宜的全家飲料。創意甜點「鮮草奶凍」採數種天然草本熬煮而成，加上鮮奶，滑嫩爽口，風味獨特，喝過的人都讚不絕口。

賺錢湯的鮮草奶凍風味獨特。（中國時報提供）

五號烘焙坊是深坑老街少有的歐式風情店面，經典甜點是「豆腐提拉米蘇」，共由七層堆疊而成，中間兩層顏色比較深的是杏仁餅乾與杏仁蛋糕，底下是杏仁海綿蛋糕，最下層跟最上層是可可粉。不同層次可帶來不同的味蕾享受。

創意甜點是「黃金白玉豆腐佐墨爾本黑森林」，這是不使用奶蛋的全素料理。使用大豆蛋白和卵磷脂取代雞蛋蛋白，讓蛋糕具有彈性，中間兩層白色的部分純粹都是由豆腐和起司製成，加上橘子、杏桃，然後上下披覆冷壓初榨橄欖油72%的黑巧克力，雖無奶蛋，但是滋味仍相當濃郁可口。

五號烘焙坊的黃金白玉豆腐佐墨爾本黑森林蛋糕。（中國時報提供）

這些豆腐甜點，最想吃哪一樣呢？深坑每年舉辦的多福宴都大受歡迎，本年度強調「經典再現，跨界創新」，邀集了12家餐廳，推出25道經典與創意料理，分為前菜、主菜、湯煲與甜點四大類，進行網路票選活動。民眾可以針對自己最想吃的料理投票，如此可以了解深坑美食，作為旅遊餐飲參考，還能參加抽獎。獎品相當豐富，包括迷你食物調理機、手持式掛燙機、歐姆龍體重體脂計、日式黑金剛炒鍋等，還有200份價值100元的深坑消費券，這種消費券在深坑商圈使用，視同現金，可以用來購物或餐飲，歡迎民眾踴躍參加。

(中時電子報)

(新北市經濟發展局提供)