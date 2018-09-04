平權公投37天募百萬連署 達標速度史上最快

2018年09月04日 12:29 中時 李宜秦

祁家威感性落淚，批評「反同人士分化族群」。圖／李宜秦攝

平權公投創下史上非政黨主導最快達標記錄。圖／李宜秦攝

平權公投今送件至中選會，其所發起的兩項公投案包括婚姻平權案募集到55萬份連署書、性平教育案募集到45萬份連署書，其中70萬份在最後一周內募集完成，為公投史上非政黨主導最快紀錄。公投總召苗博雅表示，「反同團體不斷宣傳不實言論抹黑同志、撕裂族群，期望年底公投案能再創奇蹟，帶台灣走向開放美好的未來」。

因幸福盟發起「愛家公投」，同志平權團體因而發起「平權公投」，雖然晚了反同團體半年的時間開始，仍在7月24日起步後，僅歷經37天的時間，順利在8月31日回收到婚姻平權案55萬份、性平教育案45萬份的連署書，共100萬份，其中的70萬份甚至是在最後一周回收，創下公投史上非政黨主導的最快紀錄。

苗博雅表示，一個月來台灣各地有無數志工自願幫忙，從一開始擺攤連署一天僅能回收20、30份，到最後一天都能收到超過1000份連署，志工不惜犧牲睡眠也要協助連署書造冊。

一名年僅18歲的志工表示，想為同志盡一份心力才會加入，另名大學生志工甚至曾遭路人言語攻擊「你們這些同性戀去死」，因此決心站出來伸張正義，苗博雅沈痛表示「是什麼樣的社會讓年輕人需要為了捍衛基本人權做這種事？」

婚姻平權大平台總召呂欣潔批評，幸福盟自稱是愛家公投，以歧視、壓迫手段宣傳不實言論，抹黑同志，逼得同志不得不起身反抗，「年底的公投不是一場戰爭，而應該是理性的對話」。

同志平權運動者祁家威更是感性落淚的說，許多反同人士脅迫他人反同，「挺同跟反同雙方的連署書有重複的名單，就是因為有些老闆會因為自己反同，逼迫員工連署」，他批評「反同人士根本是在分化族群」。

性別平等教育大平台代表人郭家瑋表示，未來將在全台串起熱線，設立社工師與輔導師，若有遭反同人士攻擊打壓的同志、青少年，歡迎尋求協助。

(中時 )