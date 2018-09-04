遭柯文哲質疑打手、書籍內容不實 吳祥輝下午提告

2018年09月04日 12:26 中時 張潼

作家伊森・葛特曼（Ethan Gutmann）《屠殺》中譯本將在台灣發行，負責的出版社負責人吳祥輝周一刊登全版廣告，指書中內容確實提到柯文哲帶病人到大陸器官移植，且明確知道器官來自法輪功人士，遭柯質疑「打手」、內容不實。吳祥輝今早大動作開記者會重申，書中關於柯文哲的內容都正確無誤，他取得作者2013至2014年間作者與柯文哲的往來信件，可證明該文經過柯「認證」；他還說，下午要針對柯侵害他的出版權益提出告訴。

2014年選舉時，柯文哲就曾被質疑帶病人到大陸進行器官移植，當年辯論時，藍營候選人連勝文也就此議題提出質疑，要求柯文哲說明；當時，柯提出葛特曼律師函佐證自己「不是器官買賣掮客」，批對手明知消息不實還加以抹黑。而這番辯論攻防，也被民眾認為反讓柯選舉聲勢更旺，進而當選。

未料此事又再今年選舉前被重提。作家吳祥輝的出版社擬出版《屠殺》中譯本，他周一還在親綠報紙刊登全版廣告，將部分翻譯內文刊登出來，直指柯文哲2008年接受作者訪問時清楚表示，他安排病人到大陸器官移植，且他確知所有器官來自法輪功人士，此外，柯文哲還獲得優惠價「器官取得成本減半」；不只如此，柯也希望把自己設計的器官移植標準登錄系統賣到對岸，但大陸方面因不想留下記錄而拒絕。

吳祥輝強調，這本書關於柯文哲的一切都是正確無誤的，他已獲得作者伊森授權，拿到伊森在2013年6月12日、2014年1月13日、2014年1月14日3次經過柯文哲確認後才出版書籍的往來信件；此外，作者訪問柯文哲篇章的前半段內容已經中譯完成，也經過作者和其出版團隊審核認證。因此，針對關於《屠殺》一書有任何不實陳述與指控，他都會立刻提告。

吳祥輝直指，柯文哲2014年出示律師函稱，對方否認他是器官移植的掮客，「他（指伊森）當然沒這樣說，他只有說你是去做器官移植」，至於柯昨天稱自己沒講過器官來自法輪功，「當然有講過！」他強調，無論外界對這些行為的「觀點、解釋」是什麼，但書中所提柯文哲的內容都是事實。

另外，針對柯文哲質疑他收錢當人打手，才會在選前刊登全版廣告，吳祥輝則說，幾十萬、幾百萬他還拿得出來，「柯文哲你真是很有意思，你喜歡裝窮，我不會啦，幾十萬隨時有，我捐給你好了！」

針對質疑，柯文哲競選辦公室發言人林筱淇僅回應，下午辦公室會有統一回應。

(中時 )