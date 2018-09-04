高鐵T Express購票APP 獲紅點傳達設計獎

台灣高鐵「 T Express 」行動購票 App獲得今年德國「紅點設計獎」傳達設計獎。圖／台灣高鐵提供

友善列印
工商

台灣高鐵（2633）以「T Express」行動購票App報名參加素有「設計界奧斯卡獎」美稱之德國「紅點設計獎」（Red Dot Award）評選，因獨樹一格的原創性與高辨識度，搭配直觀、友善的介面設計，從全球逾8千件參賽作品中脫穎而出，獲頒2018紅點設計獎-傳達設計獎。

台灣高鐵自2011年推出「T Express」行動購票App，為國內大眾運輸業首次將票證應用在手機的行動應用程式，旅客下載後不但能透過行動裝置，一次完成高鐵訂位、付款與取票程序，更可藉App內建的「多人分票」功能，從訂單中將電子車票輕鬆分予同行的親友。

據高鐵統計，「T Express」行動購票App推出迄今下載量逾630萬次，去年平均每月透過「T Express」訂購車票超過130萬張，全年持手機票證進站搭車的旅客更超過520萬人。特別在週末及連續假日時，更有超過五分之一旅客利用高鐵「T Express」App先完成購票、付款，再憑App下載QR Code車票，到站後輕鬆掃描進站乘車。可見在行動世代中，台灣高鐵「T Express」行動購票App已是旅客聰明旅行、不可或缺E夥伴。

「紅點設計獎」自1955年由德國設計協會創立，舉辦迄今逾60年，評選結果為全球設計界年度盛事，得獎作品更受到國際高度重視。該獎項共區分為：「傳達設計獎」、「產品設計獎」及「設計概念獎」三大類型。

其中，2018傳達設計大獎共吸引45個國家、8,610件作品報名參選。歷經24位跨國專家組成的評審團嚴格評選，台灣高鐵「T Express」行動購票App，在各國精銳盡出的設計作品中脫穎而出，榮獲評審團肯定，拿下傳達設計獎。

(工商 )

勞健保欠費976億 北市府提前1年… 文大校長人選限10月底前提報 校…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。