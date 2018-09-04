文大校長人選限10月底前提報 校方確定重啟遴選

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旺報

文化大學董事會去年11月遴選出新任校長盧希鵬，由於過程涉及遴選爭議，校方迄今尚未呈報教育部核定，教育部今(4)日表示，依照《私校法》規定，文大最慢要在10月30日前呈報校長人選，如未達成，不排除指派校長人選，即校長一職不能持續空缺，而文大董事會則表示，配合教育部要求，將重組遴選委員會並重啟遴選。

文大董事會發言人、律師張少騰表示，文化大學昨(3)日召開董事會，文大董事袁興夏、張冠群兩人皆出席，會議再度討論校長遴選問題，並針對校長遴選是否重啟進行不具名投票，董事會通過決議，將重組遴委會，及重啟校長遴選。

張少騰指出，文大在8月22日召開的董事會，會議記錄呈報教育部，教育部回應，校方需依照《私校法》，在法定期限內提出校長人選，提報流程最慢要在10月30日前完成。

張少騰也提到，即便教育部提出期限10月30日，時間有些急迫，但董事會仍會盡力完成相關作業流程，而對於校長人選部分，董事會歡迎所有人都來參加校長遴選，他並強調「董事會對盧教授沒有意見」。

針對文化大學校長爭議，教育部多次發文要求改善。教育部高教司司長朱俊彰表示，根據《私校法》規定，私立大學必須在校長出缺後6個月後，提報校長人選給教育部，如未提報，3個月內要限期改善，如未改善，教育部不排除指派校長，或提報私校諮詢會，解除部分董事或解散全體董事會。

盧希鵬則透過聲明表示，重啟遴選的決定，傷害了他、新校長、也傷害學校及董事會的誠信、教育部、司法，有理念的人不會再來參加校長遴選。

(旺報 )

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