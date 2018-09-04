質疑吳芳銘用公家資源 民進黨要張花冠批職呈 小花怒嗆：自己去跟蹤

嘉義縣長張花冠吊點滴、坐輪椅出席縣議會，對林沐惠的喊話相當不滿。（呂妍庭攝）

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嘉義縣長張花冠吊點滴、坐輪椅出席縣議會，對林沐惠的喊話相當不滿。（呂妍庭攝）
嘉義縣黨部主委林沐惠（右）宣布針對10名違紀參選人決議開除黨籍。（呂妍庭攝）
嘉義縣副縣長吳芳銘請民進黨以人為重，目前以救災為中心。（呂妍庭攝）

年底五合一選舉逼近，民進黨嘉義縣黨部針對3名鄉鎮市長及7名縣議員參選人違紀參選進行討論，決議予以開除黨籍，4日縣黨部主委林沐惠表示已將副縣長吳芳銘違紀參選的事證送到中央黨部，也呼籲張花冠從善如流批准吳芳銘的辭呈，對此嘉義縣長張花冠反指林沐惠在此時「逼」她先批職呈目的何在？莫名其妙！強調災後重建這麼多，她健康出狀況，很需要一個副首，且「每個提名人都帶職參選」，建議林沐惠去跟蹤吳芳銘，看他有沒有用公家資源拉選票！

林沐惠表示，選舉登記結束後，頻頻接獲黨員反應，要求盡速把違紀參選者開除黨籍，為安撫黨員情緒，黨部已做出處置，開除包括違紀參選鄉鎮市長的陳春一、林俊謀和吳明勳，另參選縣議員有吳建霖、黃嘉寬、趙麗娜、劉宏文、龔良榮、涂文以和莊竣傑，至於吳芳銘違紀參選，林沐惠指縣市長屬中央層級，黨部已將吳芳銘違紀事證送中央黨部，由中央議處。

林沐惠指吳芳銘辭職尚未批准，照常利用公家資源跑行程，讓許多黨員私下抱怨，直指是縣長黨的團結，並以侯友宜辭副市長參選，張花冠辭立委選舉為例，除要吳芳銘說話算話，專心投入選舉，也請張花冠從善如流。

一早坐著輪椅，吊點滴出席縣議會的張花冠對林沐惠相當不滿，指她發燒，支氣管發炎，小腿骨裂開導致蜂窩性組織炎，災後工作多如牛毛，這時竟逼她先把辭呈簽了，「你的目的是什麼？」，張花冠說，帶職參選人的人很多，黨提名的人都帶職參選，要林沐惠認真去抓，看他們有沒有利用公家的資源，強調帶職參選法令沒有說不可以，建議林沐惠與其咄咄逼人，倒不如去跟蹤吳芳銘，看他有沒有用公家資源講政見、拉選票。

(中時 )

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