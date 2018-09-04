劉強東涉性侵遭捕 美國王牌律師發豪語：99％不會被起訴

2018年09月04日 12:45 中時電子報 吳品瑤

陸知名電商平台京東商城CEO劉強東，因涉嫌在美國性侵女大生而在明尼蘇達州遭逮捕，引發軒然大波，雖他被捕後16小時即被釋放，且目前已回到中國大陸正常工作，然當地警方表示全案仍在調查中，劉強東處於「獲釋等待接受傳喚」的狀態，而京東集團事發後已火速發表聲明，強調劉強東是遭到「不實指控」，將就造謠行為採取法律行動。

據悉，劉強東涉性侵案，已委請具40多年相關經歷、曾替多名政商重要人士及運動明星辯護的王牌律師佛里特伯格(Joseph S.Friedberg)處理，佛里特伯格接受《紅星新聞》訪問，他表示自9/1中午以電話跟劉強東聯繫以來，至今兩人都沒見過面也沒聯絡，表示「若不會起訴那彼此也沒有見面的理由」。

佛里特伯格分析，像劉強東這樣被拘捕又無條件釋放的案例並不常見，85%犯下重罪遭捕的人，往往會被起訴並訂下保釋金額後才會被釋放，而10到15%的人才會在既沒被起訴也沒訂保釋金的情況下被釋放，他表示因這樣的指控而將某人逮捕，但又無條件釋放甚至沒扣下對方的護照，這種情況極其罕見，根據這樣的情況，佛里特伯格認為：「看起來有99%的機率，劉強東不會受到任何起訴」。

律師進一步強調，如果劉強東被指控之罪名屬實，則明尼蘇達州警方根本不會釋放他，反之推定他這樣無條件的被釋放，通常意味著其不會遭到起訴，佛里特伯格甚至發豪語認為劉強東甚至可能因為這次被捕，而收到警方的道歉，至於劉強東涉性侵的具體細節到底是什麼？佛里特伯格則表示目前還不清楚導致他被捕的具體指控內容為何。

(中時電子報)