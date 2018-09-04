用機器人耕田 日本2020年前全面無人化

2018年09月04日 13:49 中時 游昇俯

農業生產朝向智慧化無人耕作，日本今年在水稻耕作上啟動機器人助耕，預計2020年之前全面達成無人化。

日本農研機構農業技術革新工學研究中心領域長八谷滿，今（4）日在科技部主辦的2018智慧科技於農業生產應用國際研討會，發表專題演講，說明日本智慧農業的概觀。

八谷滿表示，日本從事農業人口約175萬人，平均年齡67歲，在60至69歲之間的人口就佔了3分之2，且預計五到十年間會慢慢退休，未來將由剩下3分之一、約50萬到60萬的人口，支撐日本農業，因此他們必須擁有較以往高三、四倍的生產力，才能負擔現在的耕作面積，開發智慧農業相關技術是必要的。

日本首相安倍晉三在2016年宣示為農業導入機器人技術，因此革新工學中心開始開發機器人技術，八谷說，目前完全導入機器人耕作水稻田仍存在問題，但從今年開始，會先讓機器人駕駛農機在前耕作，再由人所駕駛的農機跟著做，並同時監看。他說，此研究從政府得到的輔助金已執行完畢，目標要在2020年前讓耕耘技術達到完全無人化。

不過，八谷也指出，日本農地面積多為30公畝到1公頃規模，若要讓農機耕作更有效率，也需要更大的耕作面積。他並指出，水稻耕作光耕耘機自動化沒有用，曳引機、插秧機都必須自動化，但若非熟練的作業員，可能無法操作農機走出理想的耕作路線，目前仍在開發能順暢轉向插秧的自動化農機。

八谷也提到，要掌握農機的精確位置，車用GPS只能定位到2、3公尺，但農機定位需要精準到2、3公分，目前RTK-GPS（Real Time Kinematic GPS）的技術雖然精準，但要價150至200萬日圓，對生產者來說太高，目前革新工學中心利用日本所發射以亞洲範圍為主的4枚衛星，開發準天頂衛星收信器，將能降低成本到10萬日圓。

(中時 )