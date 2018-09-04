台中》盧指林佳龍涉及賄選案 林反駁藍營栽贓造謠

立法院國民黨團4日召開記者會，邀請前法務部長羅瑩雪等人針對台中市長林佳龍涉及賄選事件提出看法。（陳世宗翻攝）

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　林佳龍競選總部副主委張廖萬堅（右）說，林佳龍關心偏鄉、勤走基層，國民黨陣營硬將市長後援會聚會拗成賄選餐會，盼透過司法端正選風。（陳世宗攝）

立法院國民黨團4日召開記者會，邀請前法務部長羅瑩雪等人針對台中市長林佳龍涉及賄選事件提出批判和分析！羅瑩雪認為，此案事證充分、清楚，這個應該不難辦！林佳龍競選總部副主委張廖萬堅說，林市長關心偏鄉、勤走基層，國民黨陣營硬將市長後援會聚會拗成賄選餐會，林市長將提告相關抹黑者，盼透過司法端正選風。

國民黨團書記長曾銘宗說，根據民眾檢舉內容，林佳龍於今年7月20-21日前往台中梨山地區參加選舉造勢活動，現場舉辦餐會免費招待近300名選民，每一桌還吃上「海陸大餐」，凍蒜聲此起彼落；民進黨還要讓這樣的人參選嗎？

前法務部長羅瑩雪指出，根據相關影片、照片都已顯示出問題，事證已充分，「檢調應該用同樣的標準來檢視執政黨的候選人」、「這個應該不難辦」；法律必須要契合事實，在這種清楚事證提供的案件中，檢調應該根據具體事證進行同樣標準的偵辦，切勿讓犯罪人士有時間進行相關的串證動作，此非全民之福。

林佳龍競選總部副主委張廖萬堅說，盧秀燕選舉之初自稱無黨產奧援，現卻在網路上大買抹黑廣告誣指林市長賄選，也不願提出建設台中的具體政見，可見國民黨不僅無心提升選舉文化，甚至自甘墮落向下沉淪，「台中正在持續的進步，但盧秀燕必會被市民留在原地。」

張廖萬堅重申，梨山的活動僅是單純的後援會活動，所有出席成員都是後援會成員，且皆有名冊與簽名，甚至後援會在現場也明確表示，非後援會民眾不要進入會場，當晚市長為受邀參加，盧陣營就算請全黨之力企圖「眾口抹黑」，但仍無法改變「烏龍爆料」的本質。

(中時 )

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