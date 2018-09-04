高雄》地瓜策略奏效 韓國瑜：禿頭的都很有頭腦

國民黨高雄市長參選人韓國瑜4日接受電台節目「蔻蔻早餐」專訪。（姚志平攝）

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國民黨高雄市長候選人韓國瑜經常南來北往，遭被綠營攻擊心不在高雄，韓國瑜今天接受專法，提出「地瓜策略」他說，有錢人吃人蔘補身，窮人只好吃地瓜，這是選舉策略，要爭取約50萬北漂高雄人回高雄投票給他。

韓國瑜今天接受「蔻蔻早餐」專訪，對於恢復議員配合款的構想遭批評綁樁，韓國瑜表示一把刀可以拿來切菜也可以拿來殺人，議員沒辦法發包工程，還是要由市政府發包，配合款是為了讓議員的聲音能出來，當市府與各地居民的橋樑。

主持人周玉蔻表示，韓國瑜每個星期有兩天在台北上電視、電台節目，韓國瑜經常往台北跑，還在台北101公布財經顧問團，被綠營攻擊心不在高雄、應該去選台北市長。

民進黨祕書長洪耀福還說韓國瑜的選法不像在選高雄市長，意在國民黨主席。周玉蔻也認為，韓國瑜應該要來選台北市，跟柯文哲交手才對，韓國瑜強調這是選戰策略，要爭取約50萬北漂高雄人回高雄投票給他。

韓國瑜說，第一次在國民黨完全沒有資源的情況下參選，有錢人吃人蔘補身，窮人只好吃地瓜，每星期以兩天時間到台北上節目是他的「吃地瓜」選舉策略，一方面是可以闡述他的論述，更重要的是爭取高雄市北漂青年支持，據他所知，北漂的高雄青年約有4、50萬人。

為了籌選舉經費，韓國瑜團隊對外募小額款，韓國瑜也表示，目前募到約2000萬元。主持人周玉蔻提問，既然沒有資源且募款不易，為何在費用不低的台北101開記者會？

韓國瑜說，8月15日是選舉倒數101天，當天是公布財經顧問團，邀請到的都是曾任院長、部長的重要人士，所以就在台北101開記者會，本來也預計倒數85天時在高雄85大樓開記者會，但那天高雄下大雨，記者會沒有開，他提到，在台北101的記者會花了10多萬元。

但他仍強調，所有一切都是有策略的選舉，並非胡亂打仗，他也幽默的說：「禿頭的都很有頭腦」！

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