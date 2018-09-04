癌末病人有希望了 衛福部開放人體細胞免疫治療

衛福部長陳時中（中）率醫事司長石崇良（右）及食藥署長吳秀梅（左）召開記者會，公布6項人體細胞免疫治療開放。鄭郁蓁攝影

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癌症末期患者常常面臨無藥可醫，只能靜待死亡的絕境，衛福部將於本周四正式開放細胞治療，並擴大適用範圍。衛福部表示，細胞治療將擴大於癌症1至3期經標準治療無效，以及嚴重燒傷等非癌症患者，預估受惠癌症患者多達數萬人以上。

衛福部今年6月預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」草案，開放有初步療效的自體免疫細胞治療、自體間質幹細胞移植、自體周邊血幹細胞移植、自體免疫細胞移植、自體脂肪幹細胞移植、自體纖維母細胞移植、自體骨髓間質幹細胞移植及自體軟骨細胞移植共6項治療，並於本周四公告上路。

醫事司司長石崇良說，特管辦法經2個月預告期，並由專家學者討論，公告新制將有3大修正，首先在自體免疫細胞治療部分，原先適用對象僅限於實體癌症末期患者，但新制將開放至1至3期經標準治療無效的實體癌症患者，以及血液惡性腫瘤經標準治療無效的患者。

至於受惠人數目前無法估計，但以原先實體癌症末期受惠患者約有2萬人推估，僅癌症受惠患者應達數萬人以上。

而幾年前，八仙塵爆的嚴重大面積燒傷患者，部分醫療機構採用日本自體細胞培養技術修補患者受損皮膚，這次也納入自體脂肪幹細胞、自體纖維母細胞、自體骨髓間質幹細胞等移植治療。

此外，因應台灣老化社會，常有退化性關節炎等組織受損患者，此次自體軟骨細胞移植納入膝關節軟骨缺損患者治療。

目前國內各大醫學中心幾乎都有能力進行細胞治療，但細胞治療費用往往所費不貲，衛福部部長陳時中說，往後醫療機構收費費用將鼓勵採「治療結果導向」的方式，如細胞治療費用約為200萬元，治療後讓患者延續生命，價錢就算值得；但若治療後患者還是不幸過世，費用可能就須降低，「對醫療機構及患者都比較公平。」

食藥署因應細胞治療即將上路，已完成研擬「再生醫療製劑管理條例草案」，並進入行政院審議階段，將建立捐贈者合適性評估、有條件期限許可制度及加強上市後安全監控等規範。

(中時 )

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