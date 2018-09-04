高雄》果菜市場改建案 韓國瑜：柯P吳音寧都沒有錯

選舉倒數83天，高雄市長選舉戰況激烈，國民黨籍的韓國瑜後勢看漲，兩人在最新民調中更是不相上下，韓國瑜今天接受「蔻蔻早餐」專訪表示，對手陳其邁對外宣稱會贏，但在他看來就是五五波，兩人最後不會相差很多票。（姚志平攝）

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近日北農總經理吳音寧和台北市政府為了建案方案僵持不下，曾擔任北農總經理的韓國瑜今天表示，柯文哲和吳音寧都沒有錯，各有各的考量，韓國瑜提到，他自己的想法是會打造成國際化觀光市場。

對於第一果菜批發市場改建案，韓國瑜今天接受「蔻蔻早餐」專訪表示，市場是四十多年前蓋的，重點在萬華這個，而柯P手上版本不是原始版本，公司成立以來是不停變動。

韓國瑜提及，多11億有多11億的功能，少11億有少11億的道理，韓說吳音寧在拍賣角度上沒有錯，思考點可能是蔬菜跟水果兩個工會的思考點，以拍賣為主，加了冷鏈，可能儲存之外可以外銷，這是吳的思考點。

不過他也認為，柯的思考點也沒有對錯，經過這麼多版本的修正，不管禮堂、餐廳、拍賣場、挑高也好，都各有各的思考。多11億少11億都不是重點，重點是未來這個市場能不能充分地有前瞻性的規劃完畢。

韓國瑜指出，颱風天的時候，台北農產有很重要的功能，要儲存蔬菜，但蔬菜不能儲存，只能儲存根莖類，因此都儲存在台北豐原。若颱風天蔬菜打爛掉之後，就要從豐原調馬鈴薯、紅蘿蔔上來。

他也分析，柯P有他兩年研究的改建，吳音寧有她的考察，而如果是他，他的想法是國際化的觀光市場，有魚有花有果菜，平常讓小學生認識蔬菜，且一早拍賣完之後，觀光客就可以進來了，其實可以做最重要的一塊寶地。

(工商 )

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