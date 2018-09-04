少子化帶動明星學區宅 業者點出台中房市一級戰區

2018年09月04日 13:47 中時 盧金足

鄉林不動產研究室調查顯示，購屋者考量區位條件以交通便利、鄰近綠園道或大型公園、熱門學區周邊等居前3名。（盧金足攝）

台中市受惠軌道經濟利多加持，近幾年房市持續穩步攀升。（盧金足攝）

鄉林建設董事長賴正鎰表示，房市已好轉，買氣加溫，交通便利常是都會區購屋首要選項。（盧金足攝）

鄉林不動產研究室4日公布針對中部地區近二年內有購屋計畫的民眾問卷調查，中部首購或換屋客層購屋預算以800至1200萬元占57％居冠、1201至1500萬元占28％；1501至2000萬元者占15％，考量區位條件以交通便利、鄰近綠園道或大型公園、熱門學區周邊等居前3名，「明星學區宅」可替代性低、流通性強，若又面對公園、綠園道等永久性綠地，常較周遭建案產品價格約高出15％。

「交通便利是都會區購屋首要選項！」鄉林不動產研究室對指出，台中市北屯區近年即是受惠於台74線及捷運綠線、台鐵高架化等諸多交通大利多，成為今年房市一級戰區，不需每天花費很多時間通勤，外出購物、旅遊都方便獲青睞。

少子化更讓父母對孩子教育更用心，「不讓孩子輸在起跑點」的觀念下，國中小的明星學區，未來明星國高中的學區，落籍明星學區的社區向來都是當地購屋排行榜的熱門標的。

交通到那裡，建設到那裡！台中市北屯區北屯路與潭子區中山路銜接的交界地段，因捷運綠線」與「台鐵紅線」雙軌的軌道經濟利多加持，近幾年房市持續穩步攀升；尤其以南側、近雙軌建設及74號快速道路、頭家國小和僑忠國小雙學區的周邊區域，發展最為活絡。

鄉林建設董事長賴正鎰看好房市買氣加溫，規畫在台中北屯與潭子交界處的大新段，預計在第四季推新案，消息傳出，已有不少老客戶或新粉絲留訊息打聽、準備卡位。

鄉林不動產研究室對中部地區最近二年內有購屋計畫的賞屋消費者完成一份問卷調查，了解當前購屋者需求與考量的條件、區位選項，近200名受訪者中，有高達47％是租屋族，31％是與長輩家人同住，22％是小家庭自持房屋。

受訪者中，有39％想購屋(首購)，原因是新婚或者考量房租愈來愈貴，在精打細算後打算購屋者。28％受訪者因為有感於孩子日漸長大需要更多空間、或者工作關係打算更換環境的換屋族(首換)。

受「少子化」現象影響，除了小宅當道之外，也讓都會區明星學區附近的房子炙手可熱，鄉林不動產研究室調查發現，交通建設沿線、大型公設周邊且鄰近知名學區的住宅，也就是所謂的「明星學區房」，因為保值性強且增值快，更是當前消費者購屋重要指標。

「明星學區宅」可替代性低、流通性強，如果又面對公園、綠園道等永久性綠地，這種物件就一定能隨市場走勢，維持其增值空間；因為這種建案愈來愈少，稀有性造就高增值性與抗跌性。

(中時 )