海漂垃圾多 環團籲縣市政府加強清除

2018年09月04日 13:58 中時 廖德修

海漂垃圾日益嚴重，環保團體黑潮文教基金會5月底從花蓮啟航，進行繞台灣一周的「島航計畫」，7月中完成計畫航程。其中與台灣海洋大學合作，用目視法進行海漂垃圾調查，黑潮執行長張卉君呼籲，位處垃圾熱點的縣市政府，如嘉義市、高雄市、屏東市、新北市應加強海域清潔，海洋保育署也應儘快建立海域汙染即時通報機制。

參與計劃的台灣海大海洋事務與資源管理研究所研究生邱靖淳說明，12天航程調查距離約670公里，共紀錄698件垃圾，76％的航次曾目擊海漂垃圾，並以塑膠最多（66.3％），包括塑膠包裝、食物容器與餐具、寶特瓶，其次為保麗龍，佔17.2％，還有廢棄漁具。

她又說，每平方公里的垃圾密度為0至1958件，東北角至北海岸及蘭嶼的垃圾密度最高。另外，基隆市與北海岸一帶、嘉義八掌溪口、高雄及小琉球沿岸均發現海漂垃圾大量匯集。整體來說，台灣沿海的海漂垃圾無所不在，靠近陸地、河口更有增加的現象。若排除高密度區域，台灣海漂垃圾密度與全球開放沿海、近海水域相當，每平方公里約29件海漂垃圾。

東華大學海洋生物研究所長、台灣珊瑚礁學會理事長孟培傑指出，從「島航計畫」51個檢測點取得的檢體化驗後發現，高雄紅毛港外海測出「酚」的含量高達0.0123毫克/公升，已超過環保署公告標準值。酚會讓螺類雌雄性錯亂，造成族群滅絕；若透過食物鏈進入人體，也會傷害內臟與內分泌系統，要特別注意。

海洋委員會海洋保育署長黃向文表示，酚的來源可能是自然界植物生命體及工業廢水，海保署將研議建置此類海上汙染案件的檢舉查核機制，並與海巡署、交通部航港單位合作，致力於管制船舶排汙管理。針對海廢日益嚴重，海保署也會結合縣市政府的力量，持續在全台加強環保艦隊的功能，盡量清除海底、海漂垃圾。

(中時 )