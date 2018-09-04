朱學恒問高雄勘災看到什麼 韓國瑜面色凝重回兩字

「宅神」朱學恒與韓國瑜直播合體，韓國瑜也講出許多勘災後的心得與建言 (合成圖／本報資料照)

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中時電子報
韓國瑜與朱學恒今天(4日)同台直播

受到致災性豪雨影響，上月底高雄在短短5天內兩度淹大水，治水成效也成為藍綠兩黨攻防戰。「宅神」朱學恒在今天(4日)邀請到國民黨高雄市長參選人韓國瑜一同直播，直播中朱學恒問韓國瑜「這次高雄勘災你看到了什麼」，只見韓國瑜面色凝重，回了「坑洞」兩個字。

韓國瑜今天與朱學恒同台，兩人一起開了大約7分多鐘的直播，朱學恒先是問說「蔡英文怪你們在野黨不救災，你怎麼看」，韓國瑜則是笑回：「我根本沒有行政資源啊」；朱學恒接著問「那最近視察的時候，看到攤販們有沒有什麼感想？」，韓國瑜揶揄：「我跟你講，穿西裝的，冷冰冰；打赤腳的，熱呼呼的」；接著朱學恒再問「這次高雄勘災你看到了什麼」，韓國瑜隨即面色凝重，回答「坑洞。」，後面接著補充「5000多個坑洞，小的放乒乓球，大的連遊覽車都能停進去」。

韓國瑜抨擊高市府施工品質根本有問題，說下大雨，還可以跟老天拜託，不要這樣下，但地上出現5000多個坑洞，這是不能原諒的。被朱學恒問到「如果你上任要怎麼解決這個問題」，韓國瑜舉出兵馬俑為例：「一定要實施施工責任制，每個兵馬俑下面都會刻上負責人名字，道路也一樣，哪個官員負責哪一段馬路，出事就唯你是問」。

不少網友也在下面笑翻：「韓國瑜凍蒜！」、「韓市長好」、「國瑜你不在台北，王世堅都沒人管了啦」。

(中時電子報)

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