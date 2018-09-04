台中黑心幼兒園餐點曝光 網友暴怒：狗吃的都比較好

2018年09月04日 13:36 中時電子報 邱文秀

台中潭子幼兒園給孩子吃的餐點曝光後，家長都怒了!(靠北惡質幼兒園)

台中市又有幼兒園出包，臉書粉絲頁「靠北惡質幼兒園」貼出潭子一家幼兒園餐點照片，家長稱小孩回家常肚子痛，結果發現園方給孩子吃泡麵加青菜當早餐、發黑的香蕉有如茄子切片，拜拜剩下的鹼粽每人給三分之一等。(靠北惡質幼兒園)

台中潭子幼兒園給孩子吃的餐點曝光後，家長都怒了!(靠北惡質幼兒園)

台中潭子幼兒園給孩子吃的餐點曝光後，家長都怒了!(靠北惡質幼兒園)

台中潭子幼兒園給孩子吃的餐點曝光後，家長都怒了!(靠北惡質幼兒園)

台中潭子幼兒園給孩子吃的餐點曝光後，家長都怒了!(靠北惡質幼兒園)

台中潭子幼兒園給孩子吃的餐點曝光後，家長都怒了!(靠北惡質幼兒園)

台中潭子幼兒園給孩子吃的餐點曝光後，家長都怒了!(靠北惡質幼兒園)

台中潭子幼兒園給孩子吃的餐點曝光後，家長都怒了!(靠北惡質幼兒園)

真的是有夠惡劣!台中市又有幼兒園出包，臉書粉絲頁「靠北惡質幼兒園」貼出潭子一家幼兒園餐點照片，家長稱小孩回家常肚子痛，結果發現園方給孩子吃泡麵加青菜當早餐、發黑的香蕉有如茄子切片，拜拜剩下的鹼粽每人給三分之一等。網友看到餐點照片都暴怒了，還有人說他家狗吃的都比較好!

你家小孩在幼兒園吃什麼你知道嗎?臉書粉絲頁「靠北惡質幼兒園」貼出潭子一家幼兒園餐點照片，家長稱潭子某間私立XX幼兒園，小孩回家都喊肚子痛。照片中的餐點讓網友都發怒了，給孩子吃泡麵加青菜當早餐、發黑的香蕉有如茄子切片，拜拜剩下的鹼粽每人給三分之一，時常午餐配菜給麵筋，戶外教學早餐將土司切成九宮格，每人最多九分之二，某天快月底時早餐是寡淡的牛奶加半片餅乾。

網友們看到如此誇張的餐點照片都暴怒，留言「這我會起肖捏～」、「香蕉也太噁心了吧」、「牛奶的那一張，看起來有加水」、「女兒之前幼兒園很喜歡用小時候咁阿店賣的那種可以放很久的那種麵包當早餐，反應過也沒改善」、「這些人到底有沒有良心啊 孩子還在發育耶 但家長 怎麼拍得到照片啊？」、「又是台中市 ...#沉睡的台中市政府教育局幼教科」、「去上爆料~很怒耶我」、「小朋友吃的比當兵還糟...」、「王八蛋⋯⋯看了很火」、「那是香蕉? 不說是香蕉，我以為是茄子~」、「好可怕的菜單~這個連園長老師都吞不下去吧!良心在哪?」、「我家的狗吃的都比他們好」。

新北市衛生局長林奇宏表示，0-2歲的托嬰中心主管單位是社會局，2-6歲幼托是歸教育局管，目前沒有法令規定業者一定要揭露幼兒每天吃的餐點，但衛生局收到檢舉仍能稽查學校廚房及餐點的衛生問題。若業者給的餐點跟先前付給家長的菜單不一樣，沒有履行項目，消費者可以向消保官申訴。

(中時電子報)