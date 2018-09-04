清淤潛水夫失蹤24小時 親友撒冥紙哭喊名字

枋寮海水供應站清淤潛水夫失蹤24小時，親友撒冥紙哭喊名字盼快尋獲。(謝佳潾攝)

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枋寮海水供應站清淤潛水夫失蹤24小時，親友撒冥紙哭喊名字盼快尋獲。(謝佳潾攝)
另名潛水夫協助搜救鄭錦福。(謝佳潾攝)

枋寮海水供應站3日請來69歲鄭錦福協助沉沙池清淤工作，不料疑似發生溺水意外，站方主委傅鳴煌當天下午雖趕緊報警處理，但至今仍未尋獲人，鄭家屬及親友目前還在現場等待，一直對著池內哭喊鄭的名字並撒冥紙，盼藉此快點找到他。

傅鳴煌說，鄭錦福是配合多年的清淤潛水夫，3日是這期工程的第一天，鄭與68歲的堂弟做搭檔，早上10點13分鄭著裝完備後，便下沉沙池從事清淤工作，而他11點多到現場巡視時，一切正常，鄭的堂弟也站在上面察看，不料下午卻接到管理員通知說不對勁。

傅鳴煌說，下午5點多，管理員通報鄭一直都沒上來，連中午也沒上來吃便當，感覺狀況不對勁。傅聽聞後趕緊報警，警消獲報後立刻到場搶救，但找到晚上近12點仍未果，4日早上持續搜救，不過截至中午還是沒結果。

「鄭錦福，有沒有聽到，快上來！」鄭的家屬、親友們一早就圍在沉沙池旁哭喊鄭的名字，並撒冥紙在池上希望藉此快點尋獲鄭，場面極度哀戚。

枋寮鄉代林文央指出，鄭錦福是個相當專業的潛水夫，多年來不僅專門海下清淤、清管，還協助尋獲不少浮屍，真的是功德無量，沒想到竟會遇到這樣的事，且又逢漲潮海水灌入，搜尋又變得不易，為此，他一早即調來大型抽水機，盼能協助搜尋作業，早點尋獲鄭。

(中時 )

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