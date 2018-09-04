劉強東涉性侵傳新事證曝光 女大生驚爆遭灌大量紅酒！

有目擊者爆料受害女大生當晚受邀劉強東私人宴會，跟他同桌，遭灌大量紅酒。(翻攝自章澤天IG)

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中時電子報

知名電商平台京東商城CEO、身價上看千億的富豪劉強東，2015年抱得美人歸，將小自己19歲的女神「奶茶妹妹」章澤天娶回家，婚後生了一雙兒女，人生可謂圓滿富足，孰料日前竟爆出劉強東涉嫌在美國性侵女大生遭逮捕，雖目前已獲釋放並返回中國大陸正常工作，然之後仍得配合警方調查訊問，引發軒然大波，而事件發展至今已多日，更多事發細節陸續曝光，今又傳出有新事證，有目擊者出面爆料事發當晚受害人參加飯局，遭強灌大量紅酒。

雖京東官方已發聲明強調劉強東涉嫌性侵案為不實指控，然事件仍持續延燒，據《新浪娛樂》報導，今有此事件目擊者出面大爆料，指事發當晚受害女大生受邀參加劉強東在義大利餐廳舉辦的私人宴會，當時劉強東這一桌的人數約10人，而該女大生是該桌唯一的女生，被安排坐在劉強東身旁。

據目擊者指出，當晚受害人多數時間都坐在劉強東身旁，被灌下大量紅酒，酒水數量大約多少？據悉劉強東那一桌喝得相當快，一瓶瓶接著開，清點後竟發現該桌就消費了32瓶紅酒，另有爆料，受害人為明尼蘇達大學商學院學生，知情人指出，劉強東的情況不嚴重，應屬「行為不端」，最終應只須接受警告並罰款，金額落在數千至1萬美金左右。

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(中時電子報)

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