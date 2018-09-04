避免貿易戰波及 企業加速遷廠至東南亞

因應貿易戰恐進一步升級，國際大廠已加速將中國工廠遷移至東南亞國家。(示意圖/AP)

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中時電子報

美國已正式對500億美元中國進口商品課徵10%關稅,，同時擬額外對2,000億美元商品再課25%關稅，涉及內容更擴及至一般消費品，除了影響消費者購買力，《金融時報》更報導，部分將工廠設立於中國的國際大廠，已決定將部分生產線移往東南亞鄰國，其中包括著名時尚品牌Steve Madden、電子製造服務公司偉創力（Flex）。

根據《金融時報》（Financial Times）報導，中美貿易戰持續延燒，已迫使國際大廠考慮將生產線移出中國，其中越南、柬埔寨、馬來西亞都是廠商考慮遷往的目標之一。

電子產品製造大廠創科實業（Techtronic）執行長Joseph Galli表示，儘管未來十年，中國仍是創科實業全球生產鏈的重要基地，不過公司已經加速在其他低成本國家以及美國本土的布局，以因應貿易戰下關稅增加可能帶來的影響，當中越南將成為近期重點布局國家。

香港青年工業家協會（YIC）會長陳婉珊（Clara Chan）指出，工廠管理階層過去任務主要是應付工資、原物料快速增長等問題，不過貿易戰所帶來的不確定性已逐漸成為另類挑戰。

陳婉珊認為，現階段企業主應重新思考如何分散風險，包括增加產品的附加價值，甚至是拓展新的生產基地。

中國現今仍是全球最大製造業出口國，不過過去十年已陸續見到部分企業主將產線移轉至孟加拉、柬埔寨、越南等國家，以尋找更便宜的工資，同時規避依賴單一國家可能帶來的政治、經濟風險，企業主更直指貿易戰恐加速此一趨勢。

美國貿易代表署（USTR）7月初宣布擬額外針對2,000億美元中國進口商品課徵關稅，其中手提包也名列關稅清單之中，促使相關國際精品大牌開始尋找中國以外的生產基地。

擁有「紐約最叛逆女鞋」稱號的Steve Madden即是其中之一。Steve Madden繼三年前將旗下部分手提包生產線移至柬埔寨後，近期又向客戶透露將倍增柬埔寨廠區的生產規模。

此外，知名電子製造服務商偉創力（Flex）同樣表示，因應貿易戰威脅，企業將逐步降低對中國的依賴。

不過企業要到另一國家開創新局也非易事，這牽涉到與當地政府、供應鏈的緊密關係，更要一併考量環境保護、勞資關係等法規標準。

(中時電子報)

文章來源：Sino-US trade war prompts rethink on supply chains

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