亞太影展主席李祐寧身兼崇右教授 盼讓台灣走進世界

2018年09月04日 14:06 中時 張穎齊

崇右影藝科技大學董事長林金水（右一）與崇右影藝科技大學董事謝淑霞（右二）一同出席第58屆亞太影展。（崇右影藝科技大學提供）

第58屆亞太影展圓滿落幕！擔任大會主席的崇右專任講座教授李祐寧導演肩負重任，他提出兩句響亮口號「點亮台灣，擦亮亞太！」贏得與會人士熱烈掌聲。崇右董事長林金水當天更親率學校相關科系師生前往共襄盛舉，全力支持影展活動。

李祐寧同時也是崇右影藝科技大學影視傳播系的創系主任，自創系至今已有7個年頭，培養了無數的年輕優秀人才，曾經6度擔任金馬獎秘書長，他認為，應該好好利用國際影展，將台灣優秀的影像人才推向國際舞台。

今年亞太影展由李祐寧及其學生，師生攜手從崇右講台到亞太世界舞台，一流的業師和崇右畢業的傑出學生，一起讓世界看到台灣的韌性與專業表現，擦亮「崇右」這個招牌在亞太影展中發光發熱。

崇右影藝大學校長俞維昇表示，亞洲太平洋製片人聯盟推動的亞太影展，今年是第85屆，明年輪由澳洲雪梨主辦，許多影視明星都畢業於崇右企專、崇右技術學院，去年崇右升格改制為全國第一所以影藝為主的大學，並且培養許多優秀影視人才，例如中視副導播孫維平、劇組執行製作及導演郭侶威、陳俊霖等，期盼有志影藝工作的年輕人，踴躍加入這個培育影藝人才的大家庭。

(中時 )