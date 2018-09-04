批吳祥輝惡意抹黑 柯陣營端作者影片反擊

2018年09月04日 14:12 中時 張潼

作家伊森・葛特曼（Ethan Gutmann）《屠殺》中譯本將在台灣發行，負責的出版社負責人吳祥輝周一刊登全版廣告，指書中內容確實提到柯文哲帶病人到大陸器官移植，且明確知道器官來自法輪功人士等。柯競選辦公室剛剛發出新聞稿譴責吳祥輝不實爆料、惡意抹黑，另附上4年前伊森針對此事拍攝的澄清影片與中文翻譯，並強調不排除提出法律行動。

2014年選舉時，柯文哲就曾被質疑帶病人到大陸進行器官移植，此事又在今年選舉前被重提。柯辦聲明表示，針對吳祥輝的說法提出嚴正駁斥和強烈譴責，所有指控都是不實抹黑。

柯辦強調，柯文哲在台大醫院外科加護病房負責器官移植病患的術後照顧，沒有執行移植手術，更沒有仲介病人到大陸進行器官移植，至於他曾試圖引入器官移植制度至大陸，是希望導正器官獲取過程的不當行為，非為個人牟利；此外，該訪談是作者與柯文哲對大陸器官移植現象的描述，關於「與大陸接洽」、「購買器官」非柯本人，4年前委請律師發函給作者時，對方也同意再版時，會將引述說法誤解成本人自述部分一併更正。

柯陣營也提出2014年12月葛特曼曾經澄清過該爭議的影片（https://youtu.be/A-XUXdPNJW4）中文翻譯。根據葛特曼影片中所說，他澄清自己沒說柯醫師在做「器官仲介」，但柯承認他在大陸撞見糟糕的事，柯說，對台灣有需要器官移植的長輩來說，大陸顯然是合適的地方，因為在台灣等待幾乎等於被宣判死刑。

葛特曼在影片中說，柯文哲提到他去拜訪一家大陸醫院與當地團隊交流，活動結束後有對方醫師告訴他，可以提供柯的病人「中國價碼」，是外國人的半價，不用擔心器官品質，因為對方說，他們（指器官來源）是法輪功的人，這些人不喝酒不抽煙，而且練氣功。

葛特曼又說，柯文哲為此採取行動，希望將他設計的器官移植登錄系統推廣給大陸，因為這個表格可以記錄器官來源，這樣一個制度可以讓大陸醫生感到慚愧、讓器官移植流程更透明。因此葛特曼認為，基於以上陳述，他認為柯是「特別勇敢的人」。

因此，在書籍快要完成時，葛特曼寫信問柯文哲，是否可以在不具名狀況下撰寫、文章草稿是否符合事實？若有不正確，該如何正確陳述？結果獲得柯文哲「這故事看似OK（This strory seems OK.）」的回應，柯又進一步在2014年1月同意他在書中使用真名，並強調自己可以為說過的話負責。

(中時 )