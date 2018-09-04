都敬秀《百日的郎君》展現雙重魅力 與南志鉉展開「偽夫妻生活」

2018年09月04日 14:28 時報周刊 張毓琪

由偶像男團EXO成員都敬秀(D.O.)及女星南志鉉合作的浪漫古裝劇《百日的郎君》，將於9/11在愛奇藝台灣站獨家播出。唱歌、跳舞、演戲都很在行的都敬秀，首次挑戰古裝電視劇就擔任男主角，劇中詮釋高傲、挑剔的完美王世子李律及失憶後散發呆萌感的無用男─元德，雙重魅力一網打盡，先前釋出的預告裡，都敬秀說著：「你是我的女人，我是你的郎君！」溫柔又多情的嗓音，讓粉絲未看先著迷，十分期待首播的到來。

《百日的郎君》，描述朝鮮王世子李律(都敬秀 飾)，因遭人暗算而失導致流落民間，遇見抗命結婚，被抓到刑場的大齡女洪心(南志鉉 飾)，莫名其妙成為對方的郎君「元德」，個性大膽又強勢的洪心，想盡辦法奴役元德，以賺取生活費，兩人展開只有一百天的偽夫妻生活，女方卻在不知不覺中愛上了這個被街坊鄰居嘲笑的「無用男」，更沒想到對方竟是頒布「結婚令」的罪魁禍首王世子─李律。

女主角南志鉉透露，與都敬秀之間浪漫愛情的轉變，兩人有不少討論，所以對戲時氣氛十分自然，預告裡也能感受出男女主角間可愛又甜蜜的氛圍。採取事前製作模式的《百日的郎君》，經過五個月的拍攝，女主角南志鉉在SNS上發表殺青感言，表示自己在順天完成了最後的拍攝，並表達對經紀公司及劇組的感謝之意，也頻頻向粉絲喊話，希望大家多多支持!

除了《百日的郎君》外，不少男神歐爸紛紛帶著新作回歸，如：崔振赫的《馬成的喜悅》、蘇志燮的《我身後的陶斯》、徐仁國的《從天而降億萬顆星星》、李民基《愛上變身情人》及徐康俊的《第三種魅力》等，自9/5起陸續登場。

(時報周刊)