美媒： 歐洲亟欲掘金非洲 但大陸仍占主導地位

2018年09月04日 15:24 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國之音（VOA）中文網4日指出，為了尋求經濟利益，英國首相梅伊、德國總理梅克爾最近相繼訪問非洲國家，但大陸在非洲地區仍占主導地位，歐洲國家要想趕上還差得很遠。

梅伊上周的非洲之行引起了廣泛關注。梅伊跳舞的影片在網上瘋傳，其中一段影片是她和南非的中學生一起跳舞，另一段是和肯亞的童子軍一起跳舞。但梅伊的「舞池外交」並沒有掩蓋她在非洲的更大使命，即為脫歐後的英國打造商業關係。在開普敦，她承諾提供50多億美元支持非洲市場，並承諾英國將超越美國，成為七國集團（G7）以外的非洲最大投資者。

So when you score #TheresaMay's dancing to #BabyShark, her moves are actually on point.. pic.twitter.com/6vax6HY7d2 — Auskar Surbakti (@AuskarSurbakti) 2018年8月31日

位於奈及利亞最大城拉哥斯的諮詢公司SBM IntelliGence的分析師恩萬澤（Cheta Nwanze）表示，英國正拚命尋找新的貿易夥伴。他說:「因為英國脫歐沒有像預期的那樣奏效。距離英國脫歐還有七、八個月的時間，他們有那麼多富有爭議的問題要解決。」

同樣為了尋求經濟利益，德國總理梅克爾最近訪問了非洲的塞內加爾、奈及利亞和迦納。但美國之音指出，在過去的九年裡，大陸一直是非洲最大的貿易夥伴，英國和德國要想趕上還差得很遠.。

根據英國政府的數據，英國與奈及利亞、南非和肯亞（梅伊這次訪問的國家）的貿易總額在2016年達到169億美元。據路透報導，這個數字不到同年英國與歐盟商品和服務總額7120億美元的2.5％。

與此同時，德國宣布2017年是其非洲政策的關鍵一年，並在柏林舉行的20國集團（G20）峰會上接待了非洲國家的領導人，以促進私人投資。然而，迄今為止，德國在非洲活躍的公司大約只有1000家。

相比之下，美國之音報導說，大陸在非洲有1萬家公司。大陸為非洲大陸的3000多個基礎設施項目提供了資金，修建了數千公里的高速公路，供應了數千兆瓦的電力，在整個非洲大陸創造了數千個就業機會。

塞內加爾發展與和平研究分析師巴卡里·桑貝（Bakary Sambe）說：「中國正在挑戰所有西方國家，甚至美國。中國（在非洲）沒有殖民主義的歷史，所以很多非洲人更喜歡和中國合作。」

本周，多位非洲國家的總統來到大陸參加「2018年中非合作論壇」，大陸外交部長王毅稱這是有史以來最大的一次峰會。

但是，位於華府的著名獨立迦納政策分析師尼·阿庫特（Nii Akwuetteh）建議，非洲的政治家、企業和公民社會成員對西方和東方都要保持警惕。「如果按照我的意願，他們會對梅克爾、梅伊、甚至對中國人更加警惕和強硬，因為所有這些全球大國現在都在湧向非洲，他們都聲稱他們愛非洲，想要幫助非洲。這些（言辭）我們以前都聽說過，它導致了奴隷制和殖民主義。」

阿庫特稱，梅伊和梅克爾的部分動機是希望阻止非洲移民湧入歐洲。他說：「他們這樣做是因為他們的民眾不喜歡非洲人。梅克爾非常清楚，這就是她這樣做的原因—我們希望在非洲創造就業機會，這樣你們就不會來到歐洲。」

梅克爾說，她希望與這些政府合作，解決這三個國家正在努力解決的問題，例如「博科聖地」叛亂和普遍的失業問題。她提及的其中一項協議是，德國汽車製造商大眾與迦納和奈及利亞合作夥伴簽署的諒解備忘錄。大眾汽車上周宣布，將在迦納組裝汽車，並將奈及利亞建成汽車樞紐。

西非開放社會倡議負責人阿伊沙·奧索里（Ayisha Osori）對這一努力表示讚賞，並表示，非洲領導人需要意識到公民冒著生命危險逃離的原因。奧索里問道：「創造更多的就業機會，讓人們不再遷移，減少移民到歐洲的人數，這是一件好事。看看那些想要穿越沙漠的人，那些跨海或坐船的人，他們在逃避什麼？是什麼讓他們踏上如此危險的旅程？」

美國之音指出，在這場非洲爭奪戰中，美國隱現於幕後，主要提供軍事支持。華府智庫「布魯金斯研究院」稱，如果美國政府不能在外交和政策上發揮領導作用，美國與非洲的關係就無法發揮其潛力。

但美國總統川普對非洲不太感興趣，他的刺激性言論激怒了許多非洲人。儘管川普沒有宣布前往非洲的計劃，但第一夫人梅蘭妮亞在8月份宣布，她將獨自訪問非洲。

(中時 )