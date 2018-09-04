國民黨挨批死人連署 唐德明：不分朝野各提案都有這情況

2018年09月04日 14:33 旺報 潘維庭

國民黨公投連署送件，被中選會質疑裡頭死亡人數比率過多，國民黨文傳會代理主委唐德明4日表示，公投案都是廣泛連署，只要支持公投主文者，都可以幫忙影印連署，到底是誰去連署都無紀錄可查，國民黨地方黨部只是回收整理，怎麼會有偽造文書的問題？

唐德明稱，因為大家都是廣泛連署，因此不分朝野的公投提案都有死亡連署的問題，中選會僅僅只強調國民黨的特殊針對性，顯然別有政治動機，違反民主法治的基本原則，也不符行政中立的基本規範。他質疑，「全國人民睜大眼睛細看中選會的一切作為，看看中選會究竟是行政機關？還是助選機關？

唐德明指出，《公民投票法》自從去年修正後，成案門檻大幅下降，中選會今年為止共受理37個全國性公投案，有18案進入第二階段連署。為了趕上年底九合一大選，提案單位都會集中於某一時段送件，這是顯而易見的事情，中選會不能預見就是失職，無法迅速受理而導致提案單位權益受損就是無能。

同時，公投審議委員會廢除後，中選會僅具形式審查的責任，根本就沒有實質審查的權責，但從受理公投案開始，中選會就不斷擴張職權，實質審查公投主文，甚至要求召開聽證會等等，現在更傳出可能會直接否決公投案成案，甚至直指國民黨所提的三項公投案，用各種含沙射影的方式，汙衊公投案的正當性。

唐德明指出，中選會身為必須中立的行政機關，絕對不能隨便用這種針對性的清算鬥爭方式，違反民主法治國家基本原則，變相成為助選機關，否則未來可能都要負起相關法律責任。所以，對於任何不合規定之連署書，只要依法剔除即可，妄言斷論影射其為不法，就已經超越其行政職權了。

(旺報 )