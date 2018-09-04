從北農案和器官移植案 看民進黨如何「號角響起毀滅敵人」

2018年09月04日 14:26 中時電子報 陳弘美 /整理報導、中時 鄭任南 /整理報導、中時

台北市長柯文哲4日出席在臺北探索館的全球臺北展覽開幕典禮，面對媒體追問相關的話題並未做任何的回應。（鄭任南攝）

北市府與北農總經理吳音寧近日因第一果菜批發市場改建案槓上，市長柯文哲批吳「懂什麼」，沒想到引發軒然大波。接著是媒體人吳祥輝又再度冷飯熱炒打柯文哲的器官移植案。對於近來許多對柯文哲的凌厲攻勢，宅神朱學恒表示這是民進黨的攻擊老招，目的是「號角響起毀滅敵人」。

朱學恒於政論節目《關鍵時刻》表示，以前的民進黨最擅長的是由一個民代做一個攻擊發起線，因為民代有免責權，吹響號角之後，然後後面的人，還有各種查不到、追不到的社團、粉絲團就出現並圍上去攻擊，圍而殲之。

拿這一次北農經理吳音寧的北農改建案來說，第一個發起攻勢的是誰，是台北市議員簡舒培，發起之後網路就各種攻擊，而最給力的團體是一個叫做「抓到了，這梗很綠」的臉書粉專，這粉專給力到可以拿到非常多北農改建案資料，其他人都沒有。而且這個粉專表明自己不屬於任何政黨，只是「普通的上班族」，但粉專的文章都在罵民進黨的對立面。當這個小小粉專開始攻擊柯文哲時，沒想到踢到大鐵板，遭大群網友狠狠打臉，狼狽退場。只見後來民進黨新潮流第一大砲手段宜康出來收拾殘局，說一切都是柯文哲的態度不佳。

以前民進黨打國民黨用這招有用，但沒想到民進黨這次踢到大鐵板，還遭網友千瘡百孔的打爆。民進黨北農改建案打不成，現在改用以前國民黨不用的器官移植案，也可以看到先攻擊方是一個跟民進黨關係匪淺的媒體人吳祥輝，而後可以看到一群側翼開始攻擊，但沒想到一樣被打爆，而且這次的嘲諷更不留情，有網友就直言「民進黨連垃圾的屎都要拿回來再利用」，雖然民進黨趕緊滅火，甚至連立委莊瑞雄都澄清民進黨沒這麼笨，但形象已然大傷，這對年底的選情無疑是雪上加霜。

(中時電子報)