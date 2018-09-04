從北農案和器官移植案 看民進黨如何「號角響起毀滅敵人」

台北市長柯文哲（右）4日出席在臺北探索館的全球臺北展覽開幕典禮，與出席典禮的澳洲黃金海岸市長Tom Tate（右）互相交換對方城市的吉祥物紀念品。（鄭任南攝）

友善列印
中時電子報
/整理報導、中時
台北市長柯文哲4日出席在臺北探索館的全球臺北展覽開幕典禮，面對媒體追問相關的話題並未做任何的回應。（鄭任南攝）

北市府與北農總經理吳音寧近日因第一果菜批發市場改建案槓上，市長柯文哲批吳「懂什麼」，沒想到引發軒然大波。接著是媒體人吳祥輝又再度冷飯熱炒打柯文哲的器官移植案。對於近來許多對柯文哲的凌厲攻勢，宅神朱學恒表示這是民進黨的攻擊老招，目的是「號角響起毀滅敵人」。

朱學恒於政論節目《關鍵時刻》表示，以前的民進黨最擅長的是由一個民代做一個攻擊發起線，因為民代有免責權，吹響號角之後，然後後面的人，還有各種查不到、追不到的社團、粉絲團就出現並圍上去攻擊，圍而殲之。

拿這一次北農經理吳音寧的北農改建案來說，第一個發起攻勢的是誰，是台北市議員簡舒培，發起之後網路就各種攻擊，而最給力的團體是一個叫做「抓到了，這梗很綠」的臉書粉專，這粉專給力到可以拿到非常多北農改建案資料，其他人都沒有。而且這個粉專表明自己不屬於任何政黨，只是「普通的上班族」，但粉專的文章都在罵民進黨的對立面。當這個小小粉專開始攻擊柯文哲時，沒想到踢到大鐵板，遭大群網友狠狠打臉，狼狽退場。只見後來民進黨新潮流第一大砲手段宜康出來收拾殘局，說一切都是柯文哲的態度不佳。

以前民進黨打國民黨用這招有用，但沒想到民進黨這次踢到大鐵板，還遭網友千瘡百孔的打爆。民進黨北農改建案打不成，現在改用以前國民黨不用的器官移植案，也可以看到先攻擊方是一個跟民進黨關係匪淺的媒體人吳祥輝，而後可以看到一群側翼開始攻擊，但沒想到一樣被打爆，而且這次的嘲諷更不留情，有網友就直言「民進黨連垃圾的屎都要拿回來再利用」，雖然民進黨趕緊滅火，甚至連立委莊瑞雄都澄清民進黨沒這麼笨，但形象已然大傷，這對年底的選情無疑是雪上加霜。

(中時電子報)

高雄》為何韓國瑜能把陳其邁逼到5％的差距？ 黃暐瀚分析關鍵原因
台北》綠營撇清柯Ｐ器官移植事件　網列打手都是綠的呀！
國民黨挨批死人連署 唐德明：不… 真是一堆問號 中華民國國慶主…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。